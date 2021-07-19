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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Chris Potter Circuits Trio - Sunrise Reprise

19.07.2021

Chris Potter Circuits Trio - Sunrise Reprise
Со времен своего появления на джазовой сцене в 90-х годах американский мультиинструменталист Крис Поттер вырос до настоящего джазового мэтра. В новом веке практически каждый год в разнообразных опросах Поттер признается или музыкантом года или номинантом в категории «тенор-саксофон» (при всей мультиинструментальности это его основной инструмент). Возьму на себя смелость утверждать, что ни один из его многочисленных альбомов в качестве лидера не был проходным. Поттер всегда креативен, а его идеи, воплощенные в музыке, свежи и интересны, что делает Криса желанным гостем на любом лейбле, включая ЕСМ.

Но в 2019 году Крис Поттер пришел на небольшой британский лейбл Edition Records и пришел с новым проектом – трио Circuits. В проект он пригласил двух бравых техассцев (впрочем, ныне, как и он сам, живущих в Нью-Йорке) – пианиста и клавишника Джеймса Френсиса и ударника Эрика Харланда. Одноименный альбом был принят очень тепло, а потом… потом наступил локдаун, связанный с пандемией. По-разному это обстоятельство действует на людей искусства. Для Криса Поттера оно только стимулировало творческую активность. Сначала он в одиночестве наваял сольный альбом There Is A Tide (2020), где сам записал партии аж 14 инструментов, а в сентябре того же года выдался просвет, когда удалось собраться в студии изголодавшимся по творческому общению музыкантам Circuits Trio, и они за один день записали альбом Sunrise Reprise, который мы и имеем честь представить.

Как говорит сам Поттер, «…основа этого альбома – это именно коллективная игра, трио, общая энергетика, воплотившая наши мысли и чувства по поводу всего происходящего в мире. Эрику, Джеймсу и мне действительно необходимо было ИГРАТЬ, попытаться передать музыкой чувства и эмоции, накопившиеся за предыдущие несколько месяцев». Этот творческий катарсис предстает всего лишь в пяти треках, составивших, однако, почти час звучания. Альбом электро-акустический, но электроника в виде клавишных Френсиса и клавишных сэмплов самого Поттера «знает свое место» и нигде не выходит на передний план, оставляя авансцену духовым инструментам лидера трио. У каждой из первых четырех композиций альбома свое лицо, свое настроение. На меня наиболее сильное впечатление произвели Serpentine, действительно напоминающая горную дорогу с крутыми виражами, по которой трио несется в хорошем темпе под почти фанковую ритмику, а также следующая за ней, контрастная по настроению баллада The Peanut с элегическим саксофоном Поттера. А потом пришел черед финальной Nowhere, Now Here/Sunrise Reprise, самой удивительной композиции альбома. Куда там десяти-пятнадцатиминутные прог-роковые эпики! Поттер сотоварищи выдали современную джазовую симфонию на 24 с половиной минуты, многослойную и политематическую, вызвавшую ассоциации с крупными формами Эллингтона – но не в оркестровом, а в весьма камерном варианте состава. Уверен, именно эта вещь останется в памяти слушателей Sunrise Reprise в первую очередь. Я ведь говорил: у Поттера проходных работ не бывает!

© & (p) 2021 Edition Records

5 tks / 55 mins

(Chris Potter – ts, ss, cl, fl, sampler/keyb; James Francies - p, keyb; Eric Harland – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - jazzist.club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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