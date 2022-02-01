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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Christian McBride & Inside Straight - Live at the Village Vanguard

01.02.2022

Christian McBride & Inside Straight - Live at the Village Vanguard
Басист и композитор Крисчен МакБрайд – один из самых успешных и влиятельных американских джазменов наших дней. Семь премий Грэмми, пост арт-директора старейшего джазового фестиваля в Ньюпорте, который он занял в 2016 году, сменив на нем основателя фестиваля Джорджа Уэйна, участие в более, чем трехста записях, двенадцать собственных альбомов в дискографии говорят сами за себя. Вот как раз о самом свежем (по времени издания) альбоме в этом списке и пойдет речь.

Крисчен многолик. Он работал со множеством музыкантов вне джаза – от Джеймса Брауна до Пола МакКартни, он играет с собственным трио, он руководит биг-бэндом, в меру экспериментальную музыку исполняет с ансамблем Christian McBride Situation, а вот классический straight-ahead jazz МакБрайд играет с группой Christian McBride & Inside Straight. Этот квинтет Крисчен собрал в 2007 году, и с тех пор его состав остается почти неизменным (лишь за фортепьяно сменился один музыкант). С самого начала в ансамбль вошли бывший коллега Крисчена по работе в ансамбле Фредди Хаббарда ударник Карл Аллен, саксофонист Стив Уилсон и талантливый вибрафонист Уоррен Вулф, которого МакБрайд приметил однажды среди студентов на своих летних курсах для молодых музыкантов. Примерно тогда же МакБрайд заключил контракт с лейблом Mack Avenue Records и до сих пор все его альбомы издаются именно здесь. Первой работой с Inside Straight и дебютом на лейбле стал студийный альбом Kind of Brown (2009), а в декабре 2014 года Крисчен получил двухнедельный ангажемент в одном из знаменитейших и старейших джазовых клубов Нью-Йорка – Village Vanguard. Его выступление здесь со своим трио, увековеченное на следующий год в альбоме Christian McBride Trio Live at the Village Vanguard, принесло МакБрайду одну из его премий Грэмми. Тогда, в декабре 2014 года, он играл в клубе и с ансамблем Inside Straight, эти выступления тоже были записаны, но почему на Mack Avenue Records эти записи «заморозили» на целых семь (!) лет, мне неизвестно.

Но вот, наконец, в 2021 году появился новый альбом с записями семилетней давности и похожим названием: Live at the Village Vanguard. Записи старые, но отнюдь не устаревшие. Straight-ahead – это классический мэйнстрим, а МакБрайд и его коллеги играют эту музыку на высочайшем уровне, с таким свингом и с такой энергетикой, что, учитывая концертный характер записи, где каждый трек сопровождается просто взрывом оваций, делает альбом, хоть и не попавший в список номинаций на Грэмми – 2022 (там фигурирует альбом макбрайдовского биг-бэнда), весьма и весьма привлекательным для поклонников мэйнстрима. Альбом большой: восемьдесят минут звучания, настоящий концертник, где музыканты позволили себе «оторваться по полной». Семь треков, из которых два авторства Вулфа, один – Уилсона, а остальные сочинил сам Крисчен МакБрайд. Очень хорош Уоррен Вулф, который, на мой взгляд, выглядит здесь поинтереснее записного солиста-духовика. Особенно отмечу в этом плане такие треки, как Fair Hope Theme, The Shade of the Cedar Tree и Gang Gang. Саксофонист Стив Уилсон запомнился яркой игрой в композиции Uncle James. Сам МакБрайд две из своих четырех композиций посвятил таким звездам джаза, как Сидар Уолтон (The Shade of the Cedar Tree) и Джеймс Уильямс (Uncle James), довольно много солировал, благо формат позволяет, а финальную композицию альбома, тоже собственную Stick and Move, превратил в настоящий бенефис совместно с ударником Карлом Алленом. Лучшим же треком альбома я назвал бы пьесу Вулфа Gang Gang, самую длинную в альбоме – целых 15 минут, где с самой лучшей стороны, наряду с самим Вулфом, показал себя Аллен.

Допускаю, что кто-то из читающих эти строки мог быть в то время в клубе Village Vanguard и слушать всех этих мастеров во главе с Крисченом МакБрайдом наяву. Но огромному большинству не столь везучих любителей джаза альбом дает возможность виртуально окунуться в атмосферу концерта, где первоклассные джазмены играют очень «горячую» музыку в первоклассном клубе для понимающей публики. Это дорогого стоит!

© & (p) 2021 Mack Avenue Records

7 tks / 80 mins

(Christian McBride – b; Steve Wilson – as; Warren Wolf – vibe; Peter Martin – p; Carl Allen – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club: https://jazzist.club/christian-mcbride-inside-straight-live-at-the-village-vanguard/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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