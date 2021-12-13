Leo Abrahams - Scene Memory 2

Этот альбом два мастера экспериментальной музыки, швейцарец Гауденц Бадрутт и россиянин Илья Белоруков, записали в марте 2019 года на родине Гауденца, в городе Биле, а также в Женеве. Выпущен же альбом лейблом Ильи Intonema Records 23 ...