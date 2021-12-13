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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Leo Abrahams - Scene Memory 2

13.12.2021

Leo Abrahams - Scene Memory 2
Будь у английского музыканта Лео Абрахамса более ироничный склад ума, он мог бы назвать этот альбом «Из Сибири с любовью», потому что данную программу он готовил специально к концертному туру по Сибири в 2019 году. По словам Лео, он использовал здесь обычное звучание гитары, без применения секвенсоров или техники лупинга, и его музыка вызвала полярную реакцию у слушателей: одни были в восторге (особенно, как подчеркивает Лео, студенты-физики), а других разочаровало отсутствие «настоящих гитарных соло». Но звучит в альбоме не концертная запись, а импровизации автора в его лондонской студии, и название альбома выглядит, как Scene Memory 2.

Для Лео Абрахамса, гитариста и электронщика, композитора и продюсера, это далеко не первая работа. Поступая в Королевскую Академию Музыки в Лондоне, он мечтал об академической карьере. Но судьба рассудила иначе. В качестве ведущего гитариста он выступал с Имоджин Хип, Эдом Харкортом. Позже ему довелось работать с Брайаном Ино, Грейс Джонс, Полом Саймоном. Не могу удержаться от цитирования слов Ино, комментировавшего первую встречу с Абрахамсом. Они познакомились в магазине, торговавшем гитарами, и Брайан предложил Лео опробовать какой-нибудь инструмент. « Он оказался первым человеком, который в этих обстоятельствах не стал играть Stairway To Heaven, и я решил, что это стоящий парень». Красивая история, не правда ли?

Парень оказался действительно стоящим. Абрахамс играет на более, чем ста альбомах и собрал, начиная с 2005 года, уже солидную собственную дискографию. Он написал музыку для целого ряда фильмов, включая такого известного режиссера, как Питер Джексон. Наконец, он продюсировал много альбомов других исполнителей, работающих в самой разной стилистике. Что же касается собственного творчества, то, сочетая звучание гитары с электроникой, Лео Абрахамс предпочитает преимущественно эмбиент. По большому счету не изменил он себе и в Scene Memory 2, изданном в декабре лейблом figureight records, с шефом которого Шахзадом Исмаили он записал в дуэте предыдущий альбом Visitations.

Правда, финальная пьеса Outpost in Scene и, особенно, стартовая Harm Organ не слишком напоминают безмятежный эмбиент. Harm Organ оставил у меня ощущения какой-то тревоги и даже угрозы, исходящей от музыки, в которой низкоголосое ритмичное электронное звучание прерывается высокими гитарными всхлипами – очень запоминающаяся вещь. Впечатлил и такой трек, как Spiral Trem, где Лео решил немного поэкспериментировать с «сырым», неприглаженным звучанием. А вот остальные семь композиций, на мой вкус, представляют собой именно эмбиент, порой, как, скажем, в Grain Vinyl, дрейфующий в сторону смус-джаза, который, не помню кто, но очень метко назвал «музыкой для стоматологического кабинета». Отдадим должное Лео – оригинальность его саунда не дает оснований для такого ярлыка по отношению к альбому в целом. Думаю, поклонникам эмбиента этот неординарный альбом должен прийтись по вкусу.

© & (p) 2021 figureight records

10 tks / 38 mins

Линк предоставил Iouri Lnogradski, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
эмбиент


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