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Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father
19.07.2021
История этого проекта весьма драматична. Альбом, задуманный, как трибьют сына - отцу, известного барабанщика и бэнд-лидера «Молотильщика» Джерри Джибса – 96-летнему легендарному Терри Джибсу, игравшему с Бенни Гудменом, Чарли Паркером, Артом Блэки, Диззи Гиллеспи etc., сочинившему более 300 композиций, записавшему 65 сольных альбомов и бывшему вибрафонистом №1 с 1950 по 1955 год по опросам DownBeat и Metronome, превратился в двойной трибьют с очень грустным оттенком. Впрочем, давайте по порядку…
Двойной альбом Songs From My Father поражает своей монументальностью. Из огромного творческого наследия отца Джерри отобрал для записи 18 композиций разных лет. Известный своими «фирменными» камерными составами Thrasher Dream Trio, Джерри решил доверить исполнение этой музыки сразу нескольким Thrasher Dream Trio, составленным из выдающихся джазовых музыкантов современности. Всего их в альбоме четыре. В одном с ним играют Чик Кориа и Рон Картер, в другом – Кенни Бэрон и Бастер Уильямс, в третьем – Патрис Рушен и Лэрри Голдингс (единственное трио, где вместо фортепьяно звучит хэммонд-орган) и в четвертом – Джефф Кизер и Крисчен МакБрайд. Как вам команда? На мой взгляд, просто фантастика!
Но что значит реализовать такой проект, да еще в ковидный год?! Джерри Джибс исколесил за десять месяцев пол-Америки, координируя рабочие графики участников проекта, для того чтобы сделать эти записи. Особенно проникся идеей этого трибьюта старый приятель Терри Чик Кориа. Он специально для альбома написал композицию Tango For Terry, ставшую финальным треком альбома, а также сделал аранжировки еще двух композиций. Джерри и Чик практически каждую неделю созванивались, обсуждали ход проекта, да и просто беседовали «за жизнь». А потом пришла неожиданная и черная весть о смерти Чика Кориа. И так получилось, что четыре пьесы, записанные для этого альбома с его участием, оказались последними прижизненными записями этого потрясающего музыканта…
Потрясенные этой трагедией участники проекта достойно попрощались с Кориа. Джерри и его отец совместно переименовали композицию Терри 1961 года Hey Jim в Hey Chick и ее совместно исполнили для проекта все восемь его участников (каждый по паре хорусов). Кроме того, Джерри вмонтировал в эту запись и соло своего отца на вибрафоне из той старой записи начала 60-х. Эта пьеса заняла в замечательном во всех отношениях альбоме особое место. Если вы любите джаз, вы просто обязаны услышать эту уникальную работу – и попрощаться с Чиком Кориа…
© & (p) 2021 Whaling City Sound
2 CD
1st: 9 tks / 48 mins
2nd: 10 tks / 49 mins
(#1: Gerry Gibbs – dr, perc; Chick Corea – ac.p; Ron Carter – ac.b; - tks 3,6 disc 1, tks 4,10 disc 2;
#2: Gerry Gibbs – dr, perc; Kenny Barron – ac.p; Buster Williams – ac.b; - tks 1,5 disc 1, tks 2,6 disc 2;
#3: Gerry Gibbs – dr, perc; Patrice Rushen – ac.p; Larry Goldings – Hammond B3 org; - tks 2,8 disk 1, tks 1,5,8 disc 2;
#4: Gerry Gibbs – dr; Geoff Keezer – ac.p; Christian McBride – ac.b;)
Линк предоставлен Ginny Shea, Mixed Media
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп,
мэйнстрим
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