Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father

На обложке альбома они выглядят, как внучка с дедушкой. Что ж, по возрасту Джессика Аккерли действительно годится Даниэлю Картеру во внучки. Живущая в Нью-Йорке канадская гитаристка свой дебютный альбом записала только в 2017 году. ...