Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father

19.07.2021

Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father
История этого проекта весьма драматична. Альбом, задуманный, как трибьют сына - отцу, известного барабанщика и бэнд-лидера «Молотильщика» Джерри Джибса – 96-летнему легендарному Терри Джибсу, игравшему с Бенни Гудменом, Чарли Паркером, Артом Блэки, Диззи Гиллеспи etc., сочинившему более 300 композиций, записавшему 65 сольных альбомов и бывшему вибрафонистом №1 с 1950 по 1955 год по опросам DownBeat и Metronome, превратился в двойной трибьют с очень грустным оттенком. Впрочем, давайте по порядку…

Двойной альбом Songs From My Father поражает своей монументальностью. Из огромного творческого наследия отца Джерри отобрал для записи 18 композиций разных лет. Известный своими «фирменными» камерными составами Thrasher Dream Trio, Джерри решил доверить исполнение этой музыки сразу нескольким Thrasher Dream Trio, составленным из выдающихся джазовых музыкантов современности. Всего их в альбоме четыре. В одном с ним играют Чик Кориа и Рон Картер, в другом – Кенни Бэрон и Бастер Уильямс, в третьем – Патрис Рушен и Лэрри Голдингс (единственное трио, где вместо фортепьяно звучит хэммонд-орган) и в четвертом – Джефф Кизер и Крисчен МакБрайд. Как вам команда? На мой взгляд, просто фантастика!

Но что значит реализовать такой проект, да еще в ковидный год?! Джерри Джибс исколесил за десять месяцев пол-Америки, координируя рабочие графики участников проекта, для того чтобы сделать эти записи. Особенно проникся идеей этого трибьюта старый приятель Терри Чик Кориа. Он специально для альбома написал композицию Tango For Terry, ставшую финальным треком альбома, а также сделал аранжировки еще двух композиций. Джерри и Чик практически каждую неделю созванивались, обсуждали ход проекта, да и просто беседовали «за жизнь». А потом пришла неожиданная и черная весть о смерти Чика Кориа. И так получилось, что четыре пьесы, записанные для этого альбома с его участием, оказались последними прижизненными записями этого потрясающего музыканта…

Потрясенные этой трагедией участники проекта достойно попрощались с Кориа. Джерри и его отец совместно переименовали композицию Терри 1961 года Hey Jim в Hey Chick и ее совместно исполнили для проекта все восемь его участников (каждый по паре хорусов). Кроме того, Джерри вмонтировал в эту запись и соло своего отца на вибрафоне из той старой записи начала 60-х. Эта пьеса заняла в замечательном во всех отношениях альбоме особое место. Если вы любите джаз, вы просто обязаны услышать эту уникальную работу – и попрощаться с Чиком Кориа…

© & (p) 2021 Whaling City Sound

2 CD

1st: 9 tks / 48 mins

2nd: 10 tks / 49 mins

(#1: Gerry Gibbs – dr, perc; Chick Corea – ac.p; Ron Carter – ac.b; - tks 3,6 disc 1, tks 4,10 disc 2;

#2: Gerry Gibbs – dr, perc; Kenny Barron – ac.p; Buster Williams – ac.b; - tks 1,5 disc 1, tks 2,6 disc 2;

#3: Gerry Gibbs – dr, perc; Patrice Rushen – ac.p; Larry Goldings – Hammond B3 org; - tks 2,8 disk 1, tks 1,5,8 disc 2;

#4: Gerry Gibbs – dr; Geoff Keezer – ac.p; Christian McBride – ac.b;)

Линк предоставлен Ginny Shea, Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп, мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Jessica Ackerley & Daniel Carter - Friendship: Lucid Shared Dreams and Time Travel

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: авангард
На обложке альбома они выглядят, как внучка с дедушкой. Что ж, по возрасту Джессика Аккерли действительно годится Даниэлю Картеру во внучки. Живущая в Нью-Йорке канадская гитаристка свой дебютный альбом записала только в 2017 году. ...
подробнее
30.06.2021

Joaquín Muro - Oximoron

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: современный джаз
Новый портрет в галерее аргентинского джаза от ears&eyes Records. На сей раз это молодой трубач из Буэнос-Айреса Хоакин Муро (р. 1992). Музыкант окончательно остановился на трубе, когда ему уже было 18, а вообще начал заниматься музыкой в ...
подробнее
18.06.2021

Joe Chambers - Samba de Maracatu

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
Имя джазового ветерана Джо Чамберса (р.1942) звучало особенно громко в 60-е и 70-е годы. В тот период Джо работал с Эриком Долтфи, Чарли Мингусом, Уэйном Шортером, Чиком Кориа и особенно много – с Бобби Хатчерсоном. Его устраивала роль ...
подробнее
25.01.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com