Russell Ferrante Trio - Inflexion

Прямо не верится! Перед нами ПЕРВЫЙ сольный альбом Рассела Ферранте. А ведь это не какой-нибудь дебютант. Человеку в этом году стукнет 69 лет. За свою долгую карьеру в музыке он играл с Джимми Визерспуном, Уэйном Шортером, Джо Фаррелом, Джони Митчелл и многими другими звездами. В 1977 году, перебравшись в Лос-Анджелес, пианист и клавишник Ферранте вместе с Роббеном Фордом и Джимми Хаслипом основал легендарный фьюжн-бэнд Yellowjackets (две премии Грэмми, пятнадцать номинаций, более двух десятков альбомов) и до сих пор остается единственным из основателей коллектива, продолжающих в нем работать. А вот альбом со своим именем на обложке Рассел действительно издает впервые.
Для этого проекта он выбрал формат классического джазового фортепьянного трио, чисто акустического. Партнерами Рассела стали очень опытные, студийные по преимуществу, музыканты: басист Майкл Валерио и ударник Стив Шеффер. С Шеффером Ферранте познакомился еще в 1977 году благодаря общему другу Роббену Форду. С тех пор Шеффер в основном работал в Голливуде: его ударные звучат в саундтреках множества фильмов. С Валерио они вместе аккомпанировали в свое время Лорейн Фезер.
Программу альбома Рассел составил частично из собственных композиций, частично из каверов: тут и Isfahan Билли Стрейхорна, и монковский Rhythm-a-ning, и классический стандарт Ирвина Берлина How Deep is the Ocean, а финальным треком альбома довольно неожиданно Ферранте поставил гимн движения протеста We Shall Overcome. Из его собственных композиций отмечу Spoons, посвященную Джимми Визерспуну, в чьем ансамбле Рассел начинал свою долгую карьеру. Игра Ферранте может кого-то и удивить. Демонстрируя в отдельных треках привычный драйв (Stick-to-it-iveness), он с легкостью переходит к пьесам, исполненным с почти академической чистотой звучания (Network of Mutuality), а в боповской классике Rhythm-a-ning играет с неподражаемой виртуозностью. Он очень разносторонен и, похоже, ни годы, ни сложности разных стилистик, над этим музыкантом просто не властны.
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