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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Cyclone Trio - The Clear Revolution

09.01.2021

Cyclone Trio - The Clear Revolution
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца Тима Грина, сделать совместный проект. Оба музыканта придерживались сходных музыкальных вкусов, во главе угла которых стояла свободная импровизация. Грин привлек к проекту и работавшего ранее с ним английского мультиинструменталиста Массимо Мэджи. Свой достаточно необычный по составу – два ударника и духовик – ансамбль музыканты назвали в честь не редких в этой части света циклонов: Cyclone Trio.

Несмотря на сложности работы между двумя континентами, проект оказался жизнестойким, и Cyclone Trio приобрел определенную известность в авангардных кругах и Брисбена, и Лондона. В Лондоне, 11 марта 2020 года, день спустя после записи их концертного выступления, превратившегося затем в альбом Cataclysm...Live at Cafe Oto, но уже в студийных условиях, музыканты сыграли программу под названием The Clear Revolution, которую американский авангардный лейбл из Бруклина 577 Records выпускает почти через год после этого события: 5 марта 2021 года.

Три длинные полностью импровизированные пьесы, составившие альбом, я бы сравнил с построением здания на подвижном, постоянно меняющем свою форму и габариты фундаменте, что обеспечивалось взаимодействием двух барабанщиков. Ну, а уж, все, что происходило выше «отметки нуля» - заслуга Мэджи, оперировавшего тремя видами саксофонов, включая редко используемый сопранино, а также, как сказано, в технических данных альбома, серебряной погремушкой. Здания, выстраиваемые Мэджи в каждой композиции, также отличает причудливая форма, которой позавидовал бы любой авангардный архитектор. Массимо демонстрирует все возможности извлечения звука из своих инструментов и даже более того: пару раз он переходит и к приемам скорее перкуссионного толка. При всем при этом музыку альбома я не назвал бы экспериментальной: это чистая импровизация свободной формы, интересная как по динамике, так и по сонористике. Думаю, поклонников такой музыки альбом порадует. Кстати, к их услугам еще и выпущенная отдельно в виде сингла Trinosophile, вторая композиция альбома The Clear Revolution.

© & (p) 2021 577 Records

3 tks / 51 mins

(Massimo Magee – ts, as, sopranino sax, silver rattle; Tony Irving, Tim Green – dr;)

Линк предоставлен 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Великобритания
музыкальный стиль
авангард

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