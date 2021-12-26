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Ilia Belorukov - Someone Has Always Come
26.12.2021
Давненько я не знакомился с новыми работами петербургского музыканта Ильи Белорукова, работающего преимущественно в сфере экспериментальной музыки, изданными вне его собственного лейбла Intonema. Альбом Someone Has Always Come выпущен польским лейблом из Вроцлава Sublime Retreat. Как утверждает пресс-релиз, это третья работа Ильи в серии, начатой альбомом There Was Hardly Anybody There (Spina!Rec, 2016) и продолженной Nobody Ever Escaped From There (Moving Furniture Records, 2018).
Когда-то Белоруков играл исключительно на саксофоне, но уже давно занимается плотно насыщенной электроникой экспериментальной электроакустической музыкой. Альт-саксофон и теперь значится среди огромного числа разнообразных инструментов и дивайсов, задействованных им в новом проекте, но, признаюсь честно, расслышать его мне так и не удалось. Перечисляются скрупулезно и места, где Илья делал полевые записи конкретных звуков, также вошедших в этот альбом. Тут и родной Санкт-Петербург, и Москва, и Ярославль, и Цюрих, и Хельсинки, и другие места.
В альбом звучанием чуть более полу-часа вошли четыре композиции. Как мне показалось, нагромождению железобетона на обложке Someone Has Always Come более всего соответствует по духу стартовая композиция If He Had Been There He Could Not Have Seen, брутальная семиминутная пьеса с плотной стеной мрачного густого звука, оставляющая какое-то зловещее впечатление. «Веселее» других показалась финальная композиция It Could Have Been Anybody, где в конце брезжит даже некий намек на лиричность. Полевые записи присутствуют во всех пьесах, но особенно заметны они в He Stood There For A Bit. В целом же в этой работе Белорукова можно усмотреть элементы дроуна, конкретной музыки, экспериментального минимализма и иных направлений экспериментального авангарда. Музыка, безусловно, на большого любителя, но есть в ней своя особая красота, ее только надо разглядеть…
© & (p) 2021 Sublime Retreat
4 tks / 33 mins
(Ilia Belorukov - 0-coast, modular synth, korg electribe amkII, vcv rack, el.org, axolotl, electromagnetic pickup, vinyl samples, ppooll, flutophone, as, effects pedals, nord drum 2, field recordings;)
Линк предоставлен Sublime Retreat
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
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