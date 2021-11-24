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Matías Formica Tríos - Hastío y Paranoia
24.11.2021
Наши читатели уже имели возможность познакомиться и с работами флейтиста и саксофониста из аргентинского города Ла Плата Матиаса Формики (последняя – дуэт с басистом Джонатаном Шеноне Aislados (2021), и с релизами возглавляемого им лейбла Numeral. И творчество Формики, и издательская политика лейбла посвящены искусству свободной импровизации. Новый релиз Numeral демонстрирует его во всем блеске и разнообразии.
Мне изначально показалась чертовски интересной концепция этого альбома Матиаса Формики. Он не случайно называется «Трио Матиаса Формики». Таких трио здесь целых шесть. В родной Ла Плате и в Буэнос-Айресе Матиас провел с апреля по сентябрь 2021 года четыре сессии звукозаписи, играя с совершенно разными по набору инструментов трио. В одном случае с ним играли корнетист и электрогитарист, в другом – саксофонист и ударник, в третьем – пианистка и синтезаторщик и так далее. Мало того, сам идеолог проекта где-то играл на тенор-саксофоне, где-то - на альт-саксофоне, а где-то – на флейтах. Из всего записанного материала Формика отобрал по две композиции с каждым из трио. Итого набралось двенадцать композиций, составивших программу альбома Hastío y Paranoia. Излишне говорить, что весь материал – это абсолютно свободная, спонтанная импровизация.
Сам Матиас выстраивал программу таким образом, чтобы треки имели друг с другом определенную логическую связь. Честно говоря, я такой связи не услышал и ничуть об этом не жалею. Мне кажется, что некий заранее продуманный порядок расположения треков несколько искажает идею полной и тотальной свободы, в том числе и в этом плане. Концептуальность уже присутствует в замечательной идее проекта, а что до порядка треков – да здравствует алеаторика! Мужчины и женщины, ветераны аргентинского авангарда (вроде Пабло Ледесма) и молодые музыканты, вокалистки и инструменталисты, наконец, друзья и приятели Матиаса Формики и люди, с которыми он играл впервые - все есть в этом проекте. Но главное и самое ценное – есть умение музыкантов слышать друг друга, есть креативность, есть Музыка, свободная, парадоксальная, необычная. Спасибо Матиасу за этот парад аргентинского авангарда!
© & (p) 2021 Numeral
12 tks / 59 mins
(Lara Alarcon – voice, live processing and tape (tks 2,8); Jonatan Schenone – ac.b (tks 2,8); Juana Sallies – voice (tks 6,11); Juan Cruz Cerasa – bass cl (tks 6,11); Pia Hernandez – p (tks 3,7); Cristian Carracedo Lauretti – synth (tks 3,7); Pablo Ledesma – ss (tks 1,10); Pablo Biancetto – dr (tks 1,10); Rocio Gimenez Lopez – p, synth (tks 5,12); Matthew Golombisky – el.b, likable noise,
tibetan bowl and elephant bells (tks 5,12); Lucas Albarracin – co (tks 4,9); Marcos Edward – el.g (tks 4,9); Matias Formica – ts (tks 1,4,9, 10), as (tks 2,5,8,12); fl (tks 3,7); alto fl (tks 6,11);)
Линк предоставил Matias Formica
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
США
музыкальный стиль
авангард
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