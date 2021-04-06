NOVA - The Anatomy of Bliss

Со швейцарским инструментальным трио NOVA нашему сайту доводится знакомиться на его втором альбоме под названием The Anatomy of Bliss. Фронтменом трио является гитарист и композитор (автор всех композиций этого альбома) Кристиан Затта. Вместе с ним в состав ансамбля из Цюриха входят два Флориана: басист Болигер и ударник Хесль. Альбом The Anatomy of Bliss был записан в Польше летом 2020 года. В сентябре того же года группа презентовала свою новую программу в специальном концертном туре под названием The Observatory Tour - music. visuals. Cosmos. Музыка на них сопровождалась визуальными проекциями, отображающими тему каждой композиции, а проводились эти концерты в планетариях и астрономических обсерваториях. Группа собирается продолжать тур и в этом, и в будущем году.
Нам остается довольствоваться аудио-частью программы и подробными пояснениями к каждому треку от Кристиана Затты, из которых становится понятнее идея этой программы, да и ее название. Условно я разделил бы программу альбома на две части. Одна касается насущных проблем и переживаний, которые Затта осмысливает на уровне почти философском. Стартовая Interstellar Dust несмотря на космическое название отражает вполне земные чувства автора в связи с пандемией (куда же без этого в программе 2020 года), Missing Star передает ощущение одиночества, охватывавшее Кристиана во время пребывания в мегаполисе Нью-Йорка, а в титульной The Anatomy of Bliss он размышляет над амбивалентностью понятия "счастье». Вторая часть программы связана с увлечением автора фантастикой (надо отдать должное вкусу Кристиана – очень хорошей). Это сочинения написанные по мотивам произведений двух крупных американских фантастов – Дэниэла Киза и Айзека Азимова (забавно, что корни одного ведут в Украину, а другого – под Смоленск). В этой группе пьес я выделил бы Flowers for Algernon в двух частях – особенно впечатлила вторая, отражающая сознание героя после «преображения», а также моего персонального фаворита альбома - 9 times 7 по вещи Азимова, описывающей мир, где победоносное развитие технологий привело к деградации человеческого общества. Я и сам поклонник хорошей фанастики, и, чисто ребячески, размечтался: вот бы Кристиану прочесть в хорошем переводе «Улитку на склоне» или «Гадких лебедей» моих любимых Стругацких – интересно, какой музыкальный отклик эти вещи бы вызвали у него.
Однако, пора переходить непосредственно к музыке. Меня очень порадовало то, что я здесь не услышал. А не услышал я, несмотря на «космические» названия и тематику многих вещей, многократно растиражированные многими исполнителями квази-космические электронные звучания а-ля ранний Pink Floyd. Приятно, что парни из NOVA этим избитым путем не пошли. А играют они добротный прог-рок с элементами джазовой импровизации, хотя и несколько скупой по выразительным средствам. Впрочем, как указывалось выше, на концертах это компенсируется визуальным рядом. Но и услышанного оказалось достаточно, чтобы принять творчество группы из Цюриха и рекомендовать его всем нашим читателям: NOVA того стоит.
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