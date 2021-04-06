NOVA - The Anatomy of Bliss

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

NOVA - The Anatomy of Bliss

06.04.2021

NOVA - The Anatomy of Bliss
Со швейцарским инструментальным трио NOVA нашему сайту доводится знакомиться на его втором альбоме под названием The Anatomy of Bliss. Фронтменом трио является гитарист и композитор (автор всех композиций этого альбома) Кристиан Затта. Вместе с ним в состав ансамбля из Цюриха входят два Флориана: басист Болигер и ударник Хесль. Альбом The Anatomy of Bliss был записан в Польше летом 2020 года. В сентябре того же года группа презентовала свою новую программу в специальном концертном туре под названием The Observatory Tour - music. visuals. Cosmos. Музыка на них сопровождалась визуальными проекциями, отображающими тему каждой композиции, а проводились эти концерты в планетариях и астрономических обсерваториях. Группа собирается продолжать тур и в этом, и в будущем году.

Нам остается довольствоваться аудио-частью программы и подробными пояснениями к каждому треку от Кристиана Затты, из которых становится понятнее идея этой программы, да и ее название. Условно я разделил бы программу альбома на две части. Одна касается насущных проблем и переживаний, которые Затта осмысливает на уровне почти философском. Стартовая Interstellar Dust несмотря на космическое название отражает вполне земные чувства автора в связи с пандемией (куда же без этого в программе 2020 года), Missing Star передает ощущение одиночества, охватывавшее Кристиана во время пребывания в мегаполисе Нью-Йорка, а в титульной The Anatomy of Bliss он размышляет над амбивалентностью понятия "счастье». Вторая часть программы связана с увлечением автора фантастикой (надо отдать должное вкусу Кристиана – очень хорошей). Это сочинения написанные по мотивам произведений двух крупных американских фантастов – Дэниэла Киза и Айзека Азимова (забавно, что корни одного ведут в Украину, а другого – под Смоленск). В этой группе пьес я выделил бы Flowers for Algernon в двух частях – особенно впечатлила вторая, отражающая сознание героя после «преображения», а также моего персонального фаворита альбома - 9 times 7 по вещи Азимова, описывающей мир, где победоносное развитие технологий привело к деградации человеческого общества. Я и сам поклонник хорошей фанастики, и, чисто ребячески, размечтался: вот бы Кристиану прочесть в хорошем переводе «Улитку на склоне» или «Гадких лебедей» моих любимых Стругацких – интересно, какой музыкальный отклик эти вещи бы вызвали у него.

Однако, пора переходить непосредственно к музыке. Меня очень порадовало то, что я здесь не услышал. А не услышал я, несмотря на «космические» названия и тематику многих вещей, многократно растиражированные многими исполнителями квази-космические электронные звучания а-ля ранний Pink Floyd. Приятно, что парни из NOVA этим избитым путем не пошли. А играют они добротный прог-рок с элементами джазовой импровизации, хотя и несколько скупой по выразительным средствам. Впрочем, как указывалось выше, на концертах это компенсируется визуальным рядом. Но и услышанного оказалось достаточно, чтобы принять творчество группы из Цюриха и рекомендовать его всем нашим читателям: NOVA того стоит.



© 2021 NOVA

8 tks / 48 mins

(Christian Zatta – g; Florian Bolliger – b; Florian Hoesl – dr;)

Линк предоставлен Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Kevin Kastning / Mark Wingfield - Rubicon I

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, эмбиент
Два гитариста-виртуоза, каждый из которых еще и постоянно думает о совершенствовании своего любимого инструмента. И если англичанин Марк Уингфилд, блистательный звукоинженер по совместительству, более увлечен разнообразными способами ...
подробнее
07.03.2021

Kevin Kastning / Sándor Szabó / Balázs Major - Ethereal IV

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, США
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
Отличный подарок всем любителям гитарной музыки. Правда, не взыщите, если звучание вашего любимого инструмента вы не всегда узнаете… Впрочем, обо всем по порядку. Американец Кевин Кастнинг (р.1961) – не просто опытный и высококлассный ...
подробнее
07.01.2021

Kultika - Capricorn Wolves

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Румыния
  • музыкальный стиль: прог-рок
Метал-рок – это не наша чашка чаю, но вот такая его мутация, как прог-метал вполне может оказаться интересным и нашему кругу читателей. Румынский ансамбль из Тимишоары Kultika является в своей стране одним из пионеров пост-метал с уклоном ...
подробнее
03.01.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com