Ignacio Lusardi Monteverde - Del Canto Gitano – Music of Ancient Andalusia

Аргентинец Игнасио Лусарди Монтеверде начал играть на гитрае в родном Буэнос-Айресе в шесть лет, а в девять, познакомившись с музыкой Пако Де Люсия, навсегда полюбил фламенко. В 2013 году он окончил консерваторию в Буэнос-Айресе и почти сразу переехал в Лондон. Здесь Игнасио вырос не просто в прекрасного исполнителя музыки фламенко, но и в ее пропагандиста и исследователя.
Истории фламенко и ее корней посвящен новый альбом музыканта Del Canto Gitano – Music of Ancient Andalusia. Самый южный регион Испании Андалузия справедливо считается родиной фламенко. В ХI веке из таких регионов Индии, как Раджастхан и Пенджаб сюда перебрались цыгане, принесшие музыку, танцы и вокальную технику своих родных краев. Позже, взаимодействуя с музыкой мавров, сефардов и кастильцев, в свою очередь выросшую из греко-римской культуры, она и превратилась в то, что мы сегодня называем фламенко.
Игнасио Лусарди Монтеверде много путешествовал по Индии и Ближнему Востоку в поисках связей фламенко с культурой этих регионов. Результатом этих странствий-исследований и стал альбом Del Canto Gitano – Music of Ancient Andalusia. Сам Монтеверди играет в этом альбоме на двух видах гитар – фламенко и барочной, в сопровождении (в разных треках) вокалистов, перкуссии и скрипки. Записи треков были произведены в Индии, в Гоа и в Лондоне, где в период локдауна записывались партии скрипки. Мы найдем здесь пьесу Rajasthan and Andalusia, прямо указывающую на музыкальные связи регионов, традиционную арабскую музыку из Ливана Girl from Shalabiyah, песню евреев-сефардов Una Matika de Ruda, кастильские песни Os que a Santa María saben fazer reverença и Santa María Strela do dia, найденные в сборниках времен короля Альфонсо Х Мудрого, и, наконец, квинт-эссенцию всего, композицию Монтеверди Del Canto Gitano, вобравшую в себя музыкальные мотивы цыган Андалузии, Индии и Ближнего Востока.
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13 tks / 62 mins
(Ignacio Lusardi Monteverde - flamenco and baroque g; Victoria Couper,Rupesh Gawas – voc; Aurel Qirjo – vi; Bernhard Schimpelsberger, Elizabeth Nott – perc;)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН