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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Maria Muldaur & Tuba Skinny - Let's Get Happy Together

01.05.2021

Maria Muldaur & Tuba Skinny - Let's Get Happy Together
Всегда с удовольствием слушаю Марию Малдор, замечательную певицу, которую, учитывая ее сегодняшний возраст, можно назвать главной хранительницей американской корневой музыки: блюза, фолка, раннего джаза. Ее имя получило известность еще в начале 60-х годов, на волне движения «фолк ривайвл». И с тех пор Мария Малдор не прекращает работу, на ее счету более 42 (!) альбомов, о некоторых из них можно найти информацию на нашем сайте. Нельзя сказать, что многолетний труд Марии не был оценен. Шесть раз она была номинирована на Грэмми, равно, как и на премии в области блюза и фолка. Но – заметьте! – золотой граммофончик она так ни разу и не получила. О причинах этого я писал как-то в одной из рецензий на ее прежние альбомы: ни в одной стилистике Малдор, в силу широты творческих интересов, на мой взгляд, так и не стала «своей». Впрочем, это не мешает Малдор и сегодня, в возрасте под восемьдесят, активно работать и тепло привечать единомышленников на американской сцене.

Так она открыла для себя и музыку Tuba Skinny, новоорлеанского стрит-бэнда, играющего ранний джаз и блюз. Малдор в январе 2020 года, еще до начала пандемии, предложила группе сотрудничество в выступлении на международной конференции в Новом Орлеане, посвященной фолк-музыке. Они так хорошо поладили, что позже в том же году записали совместный альбом с характерным названием Let's Get Happy Together («Давайте будем счастливы вместе»), который мы сегодня и представляем.

Чему же предлагают порадоваться Мария Малдор и Tuba Skinny? Программа из двенадцати треков, в основном ранний новоорлеанский джаз, музыка 20-х и 30-х годов, но есть и пару классных блюзовых номеров - Delta Bound и Big City Blues. В программу включены , скажем, He Ain’t Got Rhythm Ирвина Берлина – своеобразный ответ на I Got Rhythm Гершвина, Let's Get Happy Together, давшая название альбому, - это мелодия, написанная Лил Армстронг, второй женой Сачмо, Got the South in My Soul от Boswell Sisters и так далее. Подстать музыке, классно солируют премьеры Tuba Skinny – корнетист Шае Кон, кларнетист Крейг Флори и, конечно же, Тодд Бардик на тубе. И венчает всю эту живую и веселую музыку, которая для кого-то идет по разряду ретро, голос Марии Малдор. По тому, как она поет, трудно предположить истинный возраст певицы. Мария всегда любила работать в низах, так что особых изменений по сравнению с вокалом ее золотых лет не ощущаешь. А вот радость музыки, ее оптимистичный настрой, наконец, красоту импровизаций – чувствуешь в полной мере. Отличный альбом, но – для ценителей.

© & (p) 2021 Stony Plain Records

12 tks / 40 mins

(Maria Muldaur – voc; Shaye Cohn – co; Craig Flory – cl, sax; Barnabus Jones – tb; Todd Burdick – tuba; Gregory Sherman – g, harm; Max Bien-Kahn, Jason Lawrence – banjo, g; Robin Rapuzzi – washboard, dr;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз

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