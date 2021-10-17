Cpt. Yossarian vs. Kapelle So & So - Bob Marley In Dub

Рэгги – этническая музыка, которая далеко вышла за пределы родного острова Ямайка и стала общераспространенным феноменом, как чисто музыкальным, так и поп-культурным. Ныне никого не удивляют ансамбли, исполняющие рэгги, в любых странах мира – от России до Австралии. Сегодня появился повод рассказать о том, как рэгги играют в крупнейшем немецком регионе - Баварии.
Баварская фолк-группа Kapelle So & So в союзе с известным местным музыкантом Мануэлем да Коллом, работающим под ником Капитан Йоссариан (если кто-то не помнит – это имя одного из центральных персонажей известного романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22»), выпустила в 2020 году альбом Bob, посвященный 75-летию со дня рождения культовой фигуры музыки рэгги Боба Марли. Но на этом музыканты не остановились. В 2022 году готовится к изданию виниловая пластинка Bob Marley In Dub, сетевая версия которой появилась совсем недавно, 15 октября 2021 года. С ней мы и хотим вас познакомить.
Инструментальная версия рэгги под названием даб известна особой акцентировкой линий баса и ударных и использованием эффектов реверберации звука, придающей ей одновременно медитативный и танцевальный характер. Даб повлиял на развитие культуры микширования, клубной музыки и дал жизнь целому ряду новых направлений, вроде драм-энд-бэйс или даб-техно. Баварские фольклористы из Kapelle So & So вместе с Капитаном Йоссарианом смогли сделать даб-версию своего трибьюта, которая выглядит в чем-то революционной: у баварцев в составе нет традиционного баса – его роль отдана тубе. И несмотря на это альбом получился весьма убедительным. Как оказалось, и туба, и аккордеон, и другие инструменты из баварского фольклорного арсенала вполне способны звучать в стиле даб! . I Shot The Sheriff, Stir It Up, Three Little Birds и еще десять композиций Боба Марли ждут вас в этом весьма любопытном проекте.
© & (p) 2021 Echo Beach
13 tks / 59 mins
(Sebastian Höglauer – tp, co; Stefan Huber - tuba, bariton; Hans Auer – acc; Marja Burchard – melodica; Wolfgang Schlick – fl; Manuel da Coll alias Cpt. Yossarian aka Captain Yossarian - dr, perc, g;)
Линк предоставлен RDX Promo
Леонид АУСКЕРН