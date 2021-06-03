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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Louis Laurain - Pulses, Pipes, Patterns

03.06.2021

Louis Laurain - Pulses, Pipes, Patterns
Французский трубач, импровизатор и композитор Луи Лорен (р.1984) живет и работает в Париже. Его творчество связано в основном с экспериментальной импровизационной музыкой и джазом. Лорен часто выступает с берлинским квартетом Die Hoch-Stapler, франко-польской группой Lumpeks, дуэтом TDTNDGи оркестром Onceim. Он гастролировал в странах практически всех континентов, выступал и в России.

Как пишет сам Лорен, его новый альбом – продолжение сольного проекта Unique Horns, начатого музыкантом еще в 2016 году. Это сольный альбом для трех труб, лэптопа, сделанной в домашних условиях усилительной системы и различных объектов с непосредственно звучащими и ранее записанными голосами трубы, полевыми записями, птицами, белым шумом и вибрациями разнообразных предметов. Вряд ли это описание дает полное представление об альбоме и даже авторские пояснения к каждому из пяти треков альбома лишь намечают контур того, что вам предстоит услышать.

Экспериментальная музыка Лорена достаточно радикальна и рассчитана на подготовленного слушателя. Обращаясь опять к словам автора, это сложная электро-акустическая импровизация при открытых окнах, и пение птиц, голоса детей музыканта и даже звук трактора в финальной пьесе 90's становятся равноправными ее элементами. И не ждите привычного звучания трубы: вы слушаете Лорена, а не Армстронга, а Луи склонен порой использовать свой инструмент и как перкуссию. Словом, скучно не будет!

© & (p) 2021 Carton Records / Insub.

5 tks / 35 mins

Диск предоставлен Carton Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард

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