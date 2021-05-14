Jeremy Monteiro / Jay Anderson / Lewis Nash - Live at No Black Tie
14.05.2021
Основной поток джазовой продукции, которую мы представляем нашим читателям, - это музыка из США и Европы. А вот некоторые страны других регионов крайне редко фигурируют в CD-обзорах. По пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда у нас гостили бы музыканты из Сингапура. И вот теперь знакомим вас с музыкантом, которого считают визитной карточкой джаза его страны, его там называют «Сингапурский король свинга». Джереми Монтейро (р.1960) – обладатель фантастической дискографии в 45 альбомов, работал с множеством звезд первой величины: обоими Брекерами, Тутсом Тиллемансом, Чарли Хейденом, Бобби МакФеррином и другими, а заодно является обладателем высшей награды Сингапура для деятелей культуры – Медальоном Культуры за 2002 год. По-настоящему громкая международная известность пришла к нему в 1986 году, когда шеф фестиваля в Монтре Клод Нобс, ужинавший в одном из ресторанов Сингапура, услышал игру Монтейро (тогда в трио с Элди Янгом и Редом Хольтом) и сразу пригласил его на свой знаменитый фестиваль вместе с партнерами.
В своем очередном альбоме Джереми вновь играет в формате трио. Это концертная запись, сделанная в одном из клубов Куала-Лумпура, куда специально для этого выступления прилетели из Нью-Йорка такие асы, как басист Джей Андерсон и ударник Льюис Нэш. Альбом большой, как и положено концертнику, и те, кому нравится джазовый мэйнстрим имеют возможность сполна насладиться классикой джаза в виде пьес Дэйва Брубека (In Your Own Sweet Way) или Херби Хэнкока (Watermelon Man), а также авторской музыкой пианиста. В манере игры Монтейро специалисты видят влияние Питерсона, Гарнера, Кориа, не избежал он и обаяния музыки Колтрейна, а кто-то наградил его игру хлестким определением «Равель встречается с блюзом». Так или иначе, вы убедитесь, что это действительно большой мастер, которого почти наверняка вы раньше не слышали.
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