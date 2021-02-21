Doug MacDonald Duo - Toluca Lake Jazz

Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на концертах и в записи, и за свою долгую работу в джазе собрал и собственную солидную дискографию из 15 альбомов. В нее входят записи с ансамблями различного формата, а также сольные альбомы. Но вот в дуэте, как признается сам музыкант, ранее он не записывался. Так что, альбом Toluca Lake Jazz, где он играет вместе с басистом Харви Ньюмарком, в некотором роде новый вызов для музыканта.
Альбом получил название по живописному озеру к северу от Голливуда, месту с богатыми джазовыми традициями: в здешнем гольф-клубе часто проходили выступления отличных джазовых музыкантов. Дуг и Харви своим альбомом как бы отдают дань памяти этому примечательному месту.
В альбом из тринадцати треков вошло семь стандартов и шесть собственных композиций МакДональда. Он оставляет впечатление очень легкой для восприятия, если хотите, воздушной музыки, но при этом с постоянным свингом, живущим в игре музыкантов. Авторитетный Скотт Янов сравнивал манеру игры Дуга МакДональда с традициями Херба Эллиса, Барни Кессела и Джо Пасса. Предоставляю потенциальным слушателям возможность оценить справедливость этой оценки. С моей точки зрения МакДональд – большой мастер, игра которого может доставить немало приятных минут любителям джаза. У меня в программе Toluca Lake Jazz оказалось два персональных фаворита: это титульная композиция, сочиненная Дугом и его интерпретация известной темы These Foolish Things, где мастер смог найти в стандарте новые интересные краски.
МакДональд говорит о себе: «Ранее в качестве джазового музыканта ты делаешь свою работу и занят каждую минуту. Я счастлив, что на этом этапе моей карьеры я много работаю и по-прежнему люблю это». Плоды любви Дуга МакДональда к джазу вы можете вкусить в Toluca Lake Jazz.
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13 tks / 53 mins
(Doug MacDonald – g; Harvey Newmark – b;)
Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity
Леонид АУСКЕРН