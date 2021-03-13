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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ulysses Owens Jr. Big Band - Soul Conversations

13.03.2021

Ulysses Owens Jr. Big Band - Soul Conversations
Барабанщик Улисс Оуэнс-младший, восходящая звезда американского джаза, родом из Флориды, уже успел сделать себе имя записями и выступлениями с Куртом Эллингом, Крисченом МакБрайдом, Уинтоном Марсалисом, Грегори Портером, Джои Александером, равно, как и четырьмя собственными альбомами. В мае 2021 года выходит первый альбом биг-бэнда Улисса под названием Soul Conversations.

Альбом этот был записан в декабре 2019 года на концерте UOJ Big Band (так состав называют сокращенно) в Dizzy’s Club at Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке. Сам же бэнд впервые предстал перед публикой двумя годами ранее, когда Оуэнс усилил свой New Century Jazz Quintet до бэнда полного состава. Сегодня UOJ Big Band можно назвать одним из самых молодых, динамичных и интересных продолжателей традиций джаза больших оркестров в мэйнстримовском варианте. Когда смотришь на состав музыкантов, участвовавших в записи Soul Conversations, то, наряду с музыкантами биг-бэнда, отмечаешь и звезду экстра-класса, вибрафониста Стефона Харриса, выступившего с UOJ Big Band в качестве гостя.

Среди десяти треков, составивших программу альбома, есть три пьесы, которые написал сам Оуэнс, включая титульную Soul Conversations. Остальные же треки – это известные пьесы, причем, порой людей совсем не джазовых. Так, напрмер, рядом с новой интерпретацией классической композиции великого Колтрейна Giant Steps, можно обнаружить классика, что называется, «из другой оперы» Майкла Джексона: именно в его Human Nature отменно звучит вибрафон Харриса. Мне пришлись по душе и еще два трека – красивая баллада Language Of Flowers и проникнутый духом блюза Harlem Harlem Harlem с вокалом Чарльза Тернера. Думаю, если вам нравится биг-бэндовый джаз, вы легко определите в этой программе и собственных фаворитов: тут есть из чего выбирать.



© & (p) 2021 Outside in Music

10 tks / 68 mins

(Walter Cano, Benny Benack III, Summer Camargo, Giveton Gelin – tp; Eric Miller, Gina Benalcazar, Wyatt Forhan, Chris Glassman, Seth Weaver, Michael Dease – tb; Alexa Tarantino, Erena Terakubo – as; Diego Rivera, Daniel Dickinson – ts; Andy Gatauskas – bars; Takeshi Ohbayashi – p; Yasushi Nakamura – b; Charles Turner III – voc; Ulysses Owens Jr. – dr; with Stefon Harris – vibe;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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