Ulysses Owens Jr. Big Band - Soul Conversations

М-да…. Ручаюсь, никто из читающих эти строки ничего подобного еще не слышал. Органичнее всего до сих пор джаз и оперу соединил гениальный Джордж Гершвин в «Порги и Бесс». Были эксперименты Курта Вайля и Карлы Блей. Ближе всего к ...