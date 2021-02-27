Jon Hemmersam / Asal Malekzadeh / Evelyn Glennie - Open Barrier

Обычно британский лейбл ARC Music знакомит нас с образчиками этнической музыки из разных стран. В каждом случае эта этническая музыка сочинена и исполняется в рамках определенной музыкальной системы, присущей данному региону. Все не так с этим релизом. Здесь играют вместе, играют преимущественно на импровизационной основе музыканты разных стран, принадлежащие к разным музыкальным культурам, доказывая, что между ними нет непреодолимых баррикад – отсюда и название этого проекта: Open Barrier.
Каждый из трех участников этого проекта – яркая личность в мире музыки. Датский гитарист Йон Хеммерсам – композитор и импровизатор, с большим успехом выступающий с мастерами, как джаза, так и современной академической музыки. Так, он записал три альбома вместе со знаменитым джазовым музыкантом Дэйвом Либмэном, причем последний сравнивал его талант импровизатора с Майлсом Дэвисом. Ранее дважды он записывался и с другой участницей проекта Open Barrier Эвелин Гленни. Уникальная британская перкуссионистка Дама Эвелин Гленни (она носит этот титул, являясь с 1993 года Офицером Ордена Британской Империи) всю свою карьеру построила на сольных перкуссионных выступлениях: пример, которому нет равных в истории. Ее искусство получило всемирное признание, Гленни – обладательница множества наград, включая две премии Грэмми и шведскую премию Полар Мюзик. Она сочиняет музыку также для кино, телевидения и театра. Иранская исполнительница на национальном инструменте даф (это род бубна) Асал Малекзаде – безоговорочный авторитет в игре на дафе у себя в стране, обладатель ряда национальных наград и основательница женского перкуссионного ансамбля Sarmast, в который входит 90(!) исполнительниц. Ранее Асал уже записывала дуэтный альбом с Йоном Хеммерсамом.
Но втроем, вместе, эти музыканты играют впервые. Описывая проект Open Barrier Хеммерсам категоричен: «Никаких планов, никаких аранжировок или предварительных договоренностей, только чистая импровизация в данный текущий момент времени!» Тем не менее, из 12 треков альбома – пять плод коллективной импровизации всего трио, шесть сочинили Гленни и Хеммерсам, а одну пьесу сочинила Малекзаде. Эту композицию Dance of Hands она исполняет на дафе соло. Гленни работает с целым арсеналом перкуссионных инструментов, включая вибрафон, а Хеммерсам верен своей акустической гитаре, в одном треке пересаживаясь за фортепьяно. Что сказать о результате? Получилась Музыка, высокая музыка, действительно не знающая барьеров. Вслушайтесь в печальную мелодию Zahra’s Song, в парадоксальную музыку Broken Clown, наконец, в составляющую сюиту Open Barrier триаду Throbbing Whine - Prison of Sound - Open Barrier, и вы со мной согласитесь. А лучше – прослушайте этот удивительный альбом полностью!
© & (p) 2021 ARC Music
12 tks / 64 mins
(Jon Hemmersam – ac. g, p (tk 7); Asal Malekzadeh – daf; Evelyn Glennie- perc, guitar-fretboard percussion(tk 3), piano and percussion(tk 11);)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН