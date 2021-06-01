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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mehmet Ali Sanlicol - An Elegant Ritual

01.06.2021

Mehmet Ali Sanlicol - An Elegant Ritual
Очень необычно и очень интересно! Не пропустите этот альбом! – этими словами в прошлом году я заканчивал текст, посвященный альбому живущего в США турецкого композитора Мехмета Али Санлыкола The Rise Up: Stories of Strife, Struggle and Inspiration – мощному панно на историческую тематику с Дэйвом Либмэном в роли главного солиста. Именно этими словами я хочу начать и рассказ о его новой работе An Elegant Ritual.

Санлыкол, успевший уже получить номинацию на Грэмми, до сих пор был известен своими работами для больших составов. Разумеется, пианист по своей музыкальной специализации, он не раз играл и в составах камерных, но впервые Мехмет Али Санлыкол решил записать альбом в формате трио. Правда, An Elegant Ritual не назовешь альбомом классического джазового фортепьянного трио. Во всем – от структуры альбома до каждого из треков Санлыкол неразрывно соединяет джаз с турецком мелосом. Возможно, увлечение турецкой музыкой стало для него реакцией на семейные традиции, так как и мать, и отец Мехмета Али увлекались западной музыкой и совершенно не ценили турецкую монофонию. Санлыкол решил доказать обратное. Сам он в этом альбоме играет не только на фортепьяно, но и на традиционной флейте най, да еще и поет в большинстве треков. Его вокал – это нечто исключительное, соединяющее в себе достоинства джазового скэта и пения суфийских дервишей – послушайте, скажем, Prelude или Hasret-Anatolu Jazz. Ударник его трио Джордж Лернис играет помимо обычных ударных на бендире, да еще и на гонгах, перенесенных из яванского гамелана! И только басист Джеймс Хэзелвуд-Дэйл играет на «обычном» контрабасе.

Структура альбома, с его прелюдией, постлюдией и интерлюдиями, размещенными между большими пьесами, повторяет ритуал суфийских дервишей Mevlevi ayin, и, одновременно, восходит к четырехчастной структуре знаменитой A Love Supreme Джона Колтрейна. И вот только финишная пьеса Invitation, единственный кавер альбома, показалась мне лишней в этом «суфийском джазе» от Мехмета Али Санлыкола. В остальном же An Elegant Ritual заслуживает только самых добрых слов. Впрочем, я уже привел их вначале.



© & (p) 2021 DÜNYA

11 tks / 55 mins

(Mehmet Ali Sanlicol – p, ney, voice; James Heazlewood-Dale – b; George Lernis – dr, gongs, bendir;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Турция
музыкальный стиль
этно-джаз

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