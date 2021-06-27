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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ernesto Jodos / Mark Helias / Barry Altschul - Confluence

27.06.2021

Ernesto Jodos / Mark Helias / Barry Altschul - Confluence
Эта встреча Северной и Южной Америк состоялась в одной из студий Бруклина, но ее истоки были заложены пятнадцатью годами ранее в Буэнос-Айресе. В 2005 году общий приятель познакомил аргентинского пианиста Эрнесто Жодоса и прибывшего в Буэнос-Айрес с концертами американского ударника Барри Альтшуля. После этого они не раз играли вместе, а в 2017 году решили сделать совместную запись. Для трио нужен был басист. Барри отдал право выбора Эрнесто. И когда тот через некоторое время сообщил, что он хочет пригласить Марка Хелиаса, еще одного американца, приезжавшего в Аргентину с концертами, оказалось, что Барри и Марк знают друг друга более сорока лет и время от времени играют вместе…

Интересен бэкграунд всех троих музыкантов. Жодос, учившийся в свое время в Беркли, вышел на аргентинскую джазовую сцену в 90-е годы. Это музыкант-универсал, играющий самую разную музыку. Он играет со своим трио, играет дуэты с последним пианистом Пьяццолы Джерардо Гандини, интерпретирует музыку Маурисио Кагеля. С ним с удовольствием играют приезжающие в Буэнос-Айрес гастролеры, как те же Альтшуль и Хелиас. Сегодня Эрнесто Жодос – один из лидеров аргентинского джаза. Творческая биография его партнеров больше связана с фри-джазом. Альтшуль работал с Полом Блеем, с Чиком Кориа в его короткий фри-джазовый период, с Энтони Брэкстоном и Сэмом Риверсом. Хелиас также играл с Брэкстоном, а еще и с Доном Черри, Мэрилин Криспелл, Дьюи Редменом…

Свой совместный альбом Confluence музыканты составили из трех пьес Жодоса, двух – Альтшуля и четырех – Хелиаса. Но гармоническая свобода, вольная игра темпами и размерами и вкус к импровизации присущи музыке всех троих. Эту музыку можно охарактеризовать , как пост-фри-боп, а другими словами, как весьма креативный образчик современного джаза. Срели вершин альбома я назвал бы джазовый вальс Хелиаса Waltz for Thursday Face, Diorama Жодоса и пьесу Альтшуля с его первого альбома You Can’t Name Your Own Tune. А главное – чувствуется, что музыкантам приятно играть вместе, и это ощущение наверняка передастся слушателям Confluence.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

9 tks / 49 mins

(Ernesto Jodos – p; Mark Helias – b; Barry Altschul – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, США
музыкальный стиль
современный джаз

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