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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Leon Lee Dorsey / Manuel Valera / Mike Clark - Freedom Jazz Dance

01.08.2021

Leon Lee Dorsey / Manuel Valera / Mike Clark - Freedom Jazz Dance
Известная пьеса Эдди Харриса дала название альбому, в котором давно работающая вместе ритм-группа Леон Ли Дорси и Майк Кларк объединилась в трио с кубинским пианистом Мануэлем Валера, еще с 2000 года живущим в Нью-Йорке. Практику приглашения в свои проекты разных пианистов Дорси и Кларк повторяют уже в четвертый раз. Предыдущим был альбом Thank You Mr. Mabern (2021), записанный двумя годами ранее с Хэролдом Мэйберном и ставший для последнего посмертным альбомом. Об этой работе наш сайт писал не так давно, а сейчас подоспел новый релиз лейбла Дорси Jazz Avenue 1.

Freedom Jazz Dance музыканты поставили стартовым треком и постарались сделать все, чтобы расположить к себе слушателя. В их версии энергетика и удивительная внутренняя свобода, спрятанные в этой музыке, щедро ему транслируется. Но потом нас ждет несколько иная музыка. Дело в том, что релиз этот посвящен памяти пуэрториканского пианиста Хилтона Руиса, с которым Дорси много играл в его поздних записях. Так что, кубинские ритмы, спрятанные в кончиках пальцев Мануэля Валеры, тут оказались очень уместны. Латинский оттенок приобрели не только две пьесы Руиса, включенные в программу (в New Arrival цирковой яркости соло отметился Майк Кларк), но и, довольно неожиданно, знаменитый стандарт Жозефа Космы Autumn Leaves. Правда, ничто не ново под Луной, такие версии Autumn Leaves уже бывали, но трио сумело придать своему исполнению некую самобытную нотку. В латинский колорит альбома удачно вписывается и босса-нова How Insensitive Жобима. А вот пьеса Руиса Home Cookin’ в исполнении трио заиграла фанковыми красками – и весьма симпатично.Три собственные композиции, довольно лиричные, предложил в программу и Дорси. Для меня более интересной показалась его композиция Baptism, в которой и Валера, и Кларк очень точно прочувствовали материал своего лидера.

В целом – живой и не дающий заскучать образчик смеси пост-бопового мэйнстрима с латинским джазом. Добротный альбом, берущий свое за счет мастерства исполнителей, их сыгранности и обаяния исполняемой музыки.

© & (p) 2021 Jazz Avenue 1 Records

8 tks / 45 mins

(Leon Lee Dorsey – b; Manuel Valera – p; Mike Clark – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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