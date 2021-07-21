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Mike Clark and Michael Zilber - Mike Drop
21.07.2021
Образчик мэйнстрим-джаза по-калифорнийски в исполнении весьма мастеровитых музыкантов. Ударник Майк Кларк уже «светился» в наших обзорах, правда, до сих пор только в качестве сайдмена. Бывал он сайдменом и у Херби Хэнкока на альбоме Thrust, да таким, что его соло на ударных мэтр назвал «лучшим на любом из моих альбомов». Работал он и с многими другими знаменитостями. А вот саксофониста Майкла Зилбера, канадца по рождению, в этом альбоме я слушал впервые. Это тоже опытный и уважаемый музыкант, чью игру высоко оценивают критики и коллеги. Вместе Майк и Майкл играют время от времени уже более десяти лет. В 2018 году, организовав квартет с участием басиста Питера Баршая и пианиста Мэтта Кларка, они с большим успехом дали серию концертов в Калифорнии, в том числе и на Зимнем фестивале в Сан-Хосе. Через неделю после этого события весь квартет собрался в одной из студий Окленда, где и был записан альбом Mike Drop. Правда, до его релиза на Sunnyside Records пришлось подождать еще три года.
В программу этого альбома вошли две пьесы Зилбера и семь каверов. И Кларк, и Зилбер не раз играли музыку Beatles в джазовом переложении, так что не удивительно, что и здесь появились две версии песен Леннона и МакКартни: Blackbird и Norwegian Wood. Лично для меня тут удивительно другое. С джазовыми версиями песен Beatles сталкиваешься довольно часто, и именно эти две вещи почему-то очень популярны у самых разных джазменов. Но вернемся к Mike Drop. Почти фанковый характер приобрела в исполнении квартета пьеса МакКой Тайнера Passion Dance, но это, пожалуй, единственный в программе случай отхода от типичного пост-бопового мэйнстрима, который Кларк и Зилбер любят и знают в совершенстве. Возможно, кто-то уже пресытился джазом такого рода, но когда он исполняется на таком высоком уровне, как в Mike Drop, музыка захватывает даже поневоле. Убедитесь сами!
© & (p) 2021 Sunnyside Records
9 tks / 54 mins
(Mike Clark – dr; Michael Zilber – sax; Peter Barshay – b; Matt Clark – p;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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