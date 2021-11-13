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Alifchief - Nusantarafrika
13.11.2021
Признаюсь, никогда ранее мне не приходилось сталкиваться с работами музыканта из Брунея. Поэтому альбом Nusantarafrika вызвал особый интерес. Его создатель – Алиф «Алифчиф» Ахмад, певец и гитарист из Брунея, который последние пять лет живет в Уганде. Алифчиф на родине играл преимущественно рок и блюз. В Уганде он уже выпустил в 2020 году ЕР Boda Boda, получивший лестные отзывы, а теперь представляет выпущенный East African Records альбом Nusantarafrika, название которого нашим читателям стоит расшифровать. Нусантара – это, в широком смысле, малайский мир, объединяющий такие государства региона, как Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур и некоторые другие. Таким образом, название ясно указывает на идею автора – соединить музыкальные миры своего региона Юго-Восточной Азии и Африки.
Проект у Алифчифа получился международным. Он сочинил тексты всех песен, а музыку писал или сам, или в содружестве с рядом партнеров. Большинство партий различных инструментов он также исполнил сам. В отдельных треках к нему подключались шведский трубач Кристиан Магнуссон из группы Conexão Berlin, партии ударных записал в Ирландии Райан Лериго-Джонс, а танзаниец Мсафири Завосе у себя дома исполнил партии для двух треков.
Ошибутся те, кто ожидает услышать здесь что-то типа индонезийского гамелана в сочетании со звуками там-тамов. Больше всего Nusantarafrika напоминает добротный рок-альбом с солирующим незаурядным гитаристом. Уровень игры гитаристов этого региона я имел удовольствие высоко оценить, слушая записи индонезийских мастеров на MoonJune Records. Могу согласиться с британскими критиками из The Arts Desk, которым игра Алифчифа напомнила звучание Карлоса Сантаны. В Nusantarafrika вы найдете и чисто инструментальные пьесы, и номера с вокалом, жесткие рок-композиции, иногда с примесью фанка, типа Neraka или Buzz Like Flies, лиричные баллады вроде Rumahku, немного афро-азиатской мистики в Morning Mist, эмоциональное посвящение дочери Алифчифа в Jaya, а лучшей композицией альбома я назвал бы The Wanderer, созданную Алифчифом в содружестве с Завосе. В общем, очень интересная работа, в которой нет ни на гран квази-экзотики.
© & (p) 2021 East African Records
8 tks / 39 mins
(Alif "Alifchief" Ahmad – ac.g, el.g, bass g, drum programming (tk 5), voc; Ryan Lerigo-Jones – dr; Christian Magnusson – tp (tk 2); Mariam Namuyodi – dr (tks 4,7); Msafiri Zawose - zeze, perc, ilimba (tks 4,5);)
Линк предоставлен RDX Promo
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия,
Уганда,
Швеция,
Бруней,
Танзания
музыкальный стиль
кроссовер
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