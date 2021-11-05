Bill McBirnie & Bruce Jones - Forever

В третий раз замечательный флейтист из Торонто Билл МакБирни и его старинный друг и коллега, канадский бразилец Брюс Джонс, мультиинструменталист, певец и композитор, записали совместный альбом. Их предыдущую дуэтную работу Grain of Sand (2015) наш сайт освещал в свое время. Но Forever отличается от их предыдущих проектов. И дело даже не в том, что на сей раз в записи принимала участие еще и бас-гитаристка Робин Латимер, дело в условиях, в которых создавалась эта работа.
«Дитя COVID» - так можно было бы назвать этот альбом, как и десятки других в нашей почте, где музыканты в условиях пандемии и локдаунов вынуждены были записывать каждый свою партию дома, обмениваться звуковыми файлами и потом монтировать проект в целом из этих частей. Но на качестве музыке Forever такой метод работы не сказался. На сей раз в программе из семи треков звучит исключительно музыка Брюса Джонса и, естественно, бразильские флюиды ощутимы в ней с первой же пьесы (кстати, все названия композиций даны в альбоме на двух языках – английском и португальском). Criole Blessing (Sarava Criola) сразу покорит слушателя теплой и красивой мелодией, которую уверенно ведет флейта МакБирни под четкий, но не навязчивый ритм. А из всей программы мне хотелось бы обратить внимание на еще три композиции. Конечно, это финальный трек Full Moon Blue Wolf (Lua Cheia Lobo Azul), единственный, где звучит вокал Брюса, This Passion (Esta Paixao) – вещь, в которой виртуозное владение флейтой Биллом, эмоциональность пьесы и креативность ее автора слились в настоящий шедевр, на мой вкус, самый яркий в Forever, и еще Song for Svetlana (Um Choro Para Svetlana), о которой надо сказать отдельно. Светлана – жена Билла МакБирни и муза, вдохновляющая его в творчестве. Как пишет сам Билл в liner notes альбома, она принимала деятельное участие в составлении окончательной программы альбома. Именно ей посвящена эта композиция, где флейта и гитара ведут лиричный и неторопливый диалог.
Уверен, тех, кто уже знаком с творчеством Билла МакБирни, его новая работа не разочарует. А для кого-то Forever станет первой встречей с очень большим музыкантом. Я им немножко завидую.
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7 tks / 27 mins
(Bill McBirnie – fl, alto fl; Bruce Jones – g, perc, synths, voc (tk 7); Robin Latimer – el.b;)
Линк предоставил Bill McBirnie
Леонид АУСКЕРН