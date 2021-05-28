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Fugu Quintet - Interweavement
28.05.2021
Ансамбль из Санкт-Петербурга Fugu Quintet существует с конца 2013 года. Восемь лет – срок немалый. Но за это время дискография коллектива пополнялась очень скромно: был выпущен один сингл и один ЕР. И вот в этом году Fugu Quintet преподнес своим поклонникам первый большой альбом: Interweavement («Переплетение»). Впрочем, совсем уж большим его тоже не назовешь – чуть более получаса звучания, шесть треков, но получить представление о музыке коллектива можно.
Fugu Quintet – это саксофонист Илья Кондрашков, гитарист Константин Иванов и привычная в джазе ритм-группа: клавишные с синтезаторами, бас и ударные. Однако, для записи альбома музыканты привлекли большую группу гостей, в том числе в финальном треке Krakatoa даже струнный септет. Так что, учитывая синтезаторы, гостя-трубача Владимира Бастина и дополнительную перкуссию, звуковая палитра альбома выглядит довльно разнообразной. Какие же пейзажи пишет Fugu Quintet этими красками?
В основном – сумрачные, в духе dark-джаза, с уклоном в эмбиент, а иногда, как в той же Krakatoa, - и в прог-рок. Музыка Fugu Quintet кажется холодноватой, несколько отстраненной, и в этом плане характерно, что единственный кавер в альбоме – это композиция Where Flamingos Fly, известная в аранжировке одного из отцов кул-джаза Гила Эванса и для Interweavement пере-аранжированная музыкантами Fugu Quintet. Единственным исключением в программе выглядит пьеса Worry, в которой саксофон звучит явно повеселее, да и ритм достаточно бодренький. В общем, определенная эстетика в этой программе просматривается, и группе не откажешь в профессионализме и интересных идеях при ее реализации. Претензии я могу, пожалуй, предъявить лишь к претенциозным, на мой взгляд, liner notes от группы, сопровождающим этот сетевой альбом. Fugu Quintet констатирует стагнацию в развитии культуры, постоянное самокопирование, нежелание творцов культуры искать новые пути. И при этом представляет свою работу, как попытку эти новые пути как раз отыскать… Не самое скромное заявление, да и чего-то принципиально нового в музыке Fugu Quintet я не услышал. Возможно, я не прав, но так уж мне показалось…
© 2021
6 tks / 36 mins
(Ilya Kondrashkov – ts, as; Konstantin Ivanov – g, synth; Aleksandr Kichev - b, ocean dr (5); Aleksei Shchekochikhin – keyb, synth; Igor Borodin - dr(1, 2, 3, 4, 5); Artemiy Fakhrutdinov - dr (6); Aleksandra Gagarinova - perc (3, 5, 6); Vladimir Bastin - tp (2, 3, 5, 6), flg (3); Mikrokosm - drone synths (2); Konstantin Khazanovich - keyb intro (1); Ivan Rukinov - vi (6), Olga Vasilevskaya - vi (6); Irina Molchanova - vi (6); Sofia Larina - viola (6); Aleksandra Agapova - viola (6); Aleksei Makin – cello (6); Artemiy Iliashevich - cello (6);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок,
эмбиент
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