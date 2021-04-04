Diego Baliardo & The Gypsy Evolution - Este Ritmo

Сознаюсь, и для меня было неожиданностью узнать, что крупнейшим музыкальным экспортом из Франции были не великие шансонье Эдит Пиаф и Шарль Азнавур, не рок-н-рольщик Джонни Холидей и не сладкоголосый Джо Дассен, а ансамбль Gipsy Kings, организованный представителями двух семейств испанских цыган, бежавших во Францию после гражданской войны в Испании – Рейес и Бальярдо. За 35 лет непрестанных странствий (как и положено цыганам!) сначала по Франции (с 1979г.), а потом и по всему миру, они завоевали Грэмми и продали более 20 миллионов экземпляров своих альбомов.
И вот теперь, один из основателей легендарных Gipsy Kings, гитарист и певец Диего Бальярдо дебютирует со своим новым коллективом Diego Baliardo & The Gypsy Evolution. По традиции, это в основном семейный коллектив: вместе с Диего выступают его внуки, братья-гитаристы Марлон и Гибсон Бальярдо, а также друзья семьи – басист Антуан Она, приятель Гибсона, и перкуссионист Пачеко Родольфо, старый партнер Диего. Альбом Este Ritmo («Это ритм») продолжает лучшие традиции Gipsy Kings. Это музыка, где слились традиции фламенко – музыки андалузийских цыган, с более современными ритмами, включая и латину, и цыганский джаз великого Джанго Рейнхардта, и арабскую музыку, и западную поп-музыку и даже регги! Я бы назвал такую стилистику gypsy light – облегченный, приспособленный ко вкусам современного глобализующегося общества, вариант цыганской музыки. Это ни в коем случае не профанация – и мастерство Диего и его партнеров тому порука. И романтичные, и полные огненной страсти мелодии Diego Baliardo & The Gypsy Evolution исполняют с большим вкусом и сравнительно небольшой альбом слушаешь на одном дыхании.
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