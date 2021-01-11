Gustavo Cortiñas - Desafío Candente

Большой и весьма амбициозный проект живущего последние десять лет в Чикаго мексиканского ударника и композитора Густаво Кортиньяса. Он выступал и записывался со многими здешними коллективами: Kitt Lyles’ Real Talk, Erik Skov’s Liminality, Imagery Converter, Emily Kuhn’s Helios, the Roy McGrath Quartet, the Carla Campopiano Trio. Его собственные альбомы (Snapshot, 2013 иESSE,2017) демонстрируют тягу Кортиньяса-композитора к сочинению музыки для больших составов. В этом же русле сделан и его третий альбом - Desafío Candente с работой известной современной мексиканской художницы Кармен Чами на обложке, который лейбл Woolgathering Records выпускает в конце марта.
Проект этот Кортиньяс создавал, опираясь на грант мексиканского Национального фонда поддержки культуры и искусств. Результатом стал двойной альбом на CD и тройной альбом на LP. Более того, это – визуальный альбом, где каждому из четырнадцати треков будет соответствовать видеоклип, релиз которого приурочен к определенной дате в течении года (два первых уже увидели свет). О каких датах идет речь и в чем вообще концепция этого проекта?
В Латинской Америке очень популярен (особенно в левых кругах) уругвайский писатель Эдуардо Галеано. На основе его книги The Open Veins of Latin America Кортиньяс разворачивает в 14-ти треках «историю колониализма, империализма и неолиберализма в Латинской Америке». Особое внимание автор уделяет восстанию Тупак Амару, мексиканской революции и движению Эмилиано Сапаты. Именно в этой связи выпуск видеоклипов приурочен к таким датам, как день казни Тупака Амару, годовщина национализации мексиканской нефтяной промышленности или день рождения свергнутого чилийского президента Сальвадора Альенде. Как вы уже понимаете, это левый взгляд на историю континента, стремление отразить его культуру и историю средствами музыки, в основе которой – джаз.
Всего в проекте задействовано более двух десятков музыкантов и 14 спикеров (в каждом треке), представляющих 11 разных стран. В основе – септет Кортиньяса, составленный из его чикагских коллег, но в каждом треке присутствуют и разнообразные гости. Музыкальный язык этого произведения эклектичен. Тут и использование традиционных народных инструментов, и афро-карибские, и бразильские ритмы, и фри-джаз, и блюзовые мотивы, и пост-боп – Кортиньяс берет те краски, которые ему необходимы в том или ином треке. В общем – смелая попытка объединить различные музыкальные культуры языком джаза, отразить самоидентификацию представителей латиноамериканской диаспоры в США с ее собственными героическими персонажами и историей. Что получилось – судить слушателям.
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