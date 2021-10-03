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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jü - III

03.10.2021

Jü - III
Римская цифра в названии этого альбома обозначает его номер в дискографии венгерского ансамбля Jü и, одновременно, подчеркивает незыблемость состава этого трио. Благодаря любезности давнего партнера нашего сайта Антье Хюбнер и ее агентства hubtone PR наши читатели могли проследить всю фонографическую историю Jü: от первого альбома Jü Meets Møster (2014) с норвежским саксофонистом Кетилем Мёстером, не забыв второй альбом Summa (2017), и до нынешнего III (все они изданы лондонским лейблом RareNoise Records).

Надо сказать, что новая работа трио из Будапешта, в которое входят гитарист Адам Месарош, басист Эрне Хок и ударник Андраш Хальмош, продолжает и развивает линию, четко обозначенную предыдущим альбомом Summa: при том, что полистилистика остается основным рабочим инструментом Jü, сферой основных интересов венгерских музыкантов является этническая музыка не европейских культур, переосмысленная на импровизационной джазовой основе.

В программе нового альбома акцент сделан на Азию, здесь можно услышать такие композиции, как Palaran, построенную на основе индонезийской традиционной темы 'Palaran Durma Laras Slendro Pathet Nem, Oak с проникновенной гитарной партией Месароша, где в основе лежит азербайджанская песня 'Bayati Shiraz, Ash на базе индонезийской мелодии Kedah Kasaha, индонезийские корни и у композиции Minerva, а завершает альбом композиция Sumirana Karo Sada Dina Ratee с впечатляющим вокалом Хальмоша – она сделана на основе песни индийского автора Баба Соманатха Джи. В качестве своеобразных интерлюдий эти музыкальные путешествия на Восток перемежаются неболшими по времени звучания, но очень энергичными образчиками жесткого и темпового рока: Thorn и Shashka.

Как и ранее, новый проект сделан с участием гостей. Если электронщика Балинта Больчо мы могли запомнить по участию в записи Summa, то вокалистка Дора Дьорфи впервые появилась в записях Jü. Эта певица много работает на Яве с традиционной музыкой Индонезии, в первую очередь, со знаменитой стилистикой гамелана, так что, при записи III ее техника пения и увлеченность экзотической для европейского уха музыкой пришлись очень ко двору.

Андраш Хальмош достаточно четко определил творческие ориентиры трио: «Мы слушаем любую музыку и естественным образом испытываем те или иные влияния. Нас не волнуют стили или направления, когда мы что-то сочиняем. Точнее, волнуют, но только с точки зрения не занять какую-то определенную стилистическую нишу. Нам интересно все, что для нас ново. Когда же я говорю о влияниях, то имею ввиду скорее звучание, чем определенный жанр или определенного музыканта». Что ж, выдержать свою линию у Jü получается совсем неплохо, и третий альбом группы ничуть не слабее своих предшественников.

© & (p) 2021 RareNoise Records

10 tks / 43 mins

(András Halmos - dr, voc (tk 10); Ernő Hock – b; Ádám Mészáros – g; with Dóra Győrfi – voc (tks 01, 06, 07, 08, 09); Bálint Bolcsó - electronics (tks 02, 06, 07, 09);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия
музыкальный стиль
этно-джаз


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