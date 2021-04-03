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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Juan Olivera - El Arca – Intraterreno

03.04.2021

Juan Olivera - El Arca – Intraterreno
Уругвайский трубач и композитор Хуан Оливера овладевал музыкальными искусствами, как на родине, в Монтевидео, так и в соседней Аргентине, в Буэнос-Айресе, где у него осталось много друзей и соучеников. В своей профессиональной деятельности он сочетает любовь к импровизации с не меньшим увлечением академической музыкой. Это позволило Хуану, и выступать с таким коллективом, как Филармонический оркестр Монтевидео, и участвовать в джазовых фестивалях в Уругвае, Аргентине, Перу.

Отразились его интересы и в подготовке первого большого сочинения, представленного ныне в альбоме El Arca – Intraterreno. Это заранее сочиненная музыка, в которой оставлено пространство для импровизации. Для ее исполнения и записи Оливера привлек своих аргентинских коллег. В результате сформировался секстет довольно необычного состава: три духовика (сам Оливера на трубе, кларнетистка Лейла Чаб и флейтист Габриэль Штерн из Tomorrow Music Orchestra) плюс три струнника (Мариано Сарра за фортепьяно, Гвидо Кон на виолончели и скрипач Леандро Фалькони). Репетиции продолжались практически два года(!): музыканты собирались каждую неделю, так что время отшлифовать сочинение Хуана Оливеры у них было.

El Arca – Intraterreno состоит из четырех частей и носит концептуальный характер. Большие по объему первая и четвертая части – это рассказ о рождении и, соответственно, смерти. Более скромные вторая и третья части начинаются с одной и той же мелодии, которую во второй ведет кларнет, а в третьей – виолончель, но затем каждая часть развивается, естественно, по-своему. Современная академическая музыка плюс современная импровизационная музыка в одном флаконе – именно то, что привлекает Хуана Оливеру. Что получилось у Хуана и его коллег можно узнать, послушав альбом, выпущенный ears&eyes Records в начале марта 2021 года.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

4 tks / 34 mins

(Juan Olivera– tp; Gabriel Stern – fl; Leila Chab – cl; Mariano Sarra – p; Guido Kohn – cello; Leandro Falconi – vi;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Уругвай
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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