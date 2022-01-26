Abdullah Ibrahim - Solotude

Коллеги из «Джазиста» даже не подозревают, какой славный подарок сделали мне, прислав для обзора новый альбом Абдуллы Ибрахима. Дело в том, что этот замечательный южноафриканский пианист и композитор, уже давно входит в группу моих любимых мастеров джаза. Впервые я услышал его музыку много лет назад, но уже во времена, когда он, приняв ислам, превратился из Доллара Бренда (и это тоже не настоящее имя) в Абдуллу Ибрахима. В конце прошлого и начале нынешнего века довелось обозревать для «Jazz-Квадрата» несколько его работ для Enja, включая знаменитую «Африканскую сюиту» (бОльшая и, возможно, лучшая часть его дискографии издана у Маттиаса Винкельмана, на этом втором по известности мюнхенском лейбле). Именно тогда я и «прикипел душой» к этому музыканту, сравнение которого с Дюком Эллингтоном стало общим местом в джазовой прессе. Попутно не могу не вспомнить, что Дюк, случайно познакомившись с африканцем во время европейских гастролей, очень привечал его и много сделал для его американо-европейской «раскрутки». Но первый свой альбом Доллар Бренд выпустил еще раньше, страшно подумать, еще в 1960 году! На переломе веков он уже был, мягко говоря, не молод, ну, а вышедший осенью 2021 года сольный альбом с «говорящим» названием Solotude (Solo + Solitude) запечатлел записи 87-летнего ветерана.
Живущий преимущественно в Европе, хотя и частенько появляющийся на родине после демонтажа политики апартеида, Абдулла Ибрахим каждый год к своему дню рождения, 9 октября (в один день с Ленноном, но на шесть лет раньше) давал сольный концерт в отличном по акустике зале Хирцингер Холл в маленьком баварском городке Ридеринг. Пандемия и локдаун помешали очередному такому концерту. Но это не остановило Абдуллу Ибрахима. В пустом зале он сыграл программу, превратившуюся в альбом Solotude, где ниже названия есть еще и подзаголовок: «Мой путь. Мой взгляд». Точный подзаголовок. Очень пожилой музыкант вспоминает свою жизнь и свою музыку. Он играет свои знаменитые композиции: Mindiff , Blue Bolero, Blues For A Hip King, District 6 (район в Кейптауне, где он вырос) и другие. Хотя в альбом вошло целых двадцать треков, он звучит меньше сорокапяти минут. Кто-то может сравнить программу с монологом глубокого старика, который забывает, что уже говорил о чем-то и вновь повторяет то же самое. Но это только на первый и не очень добросовестный взгляд. Да, такие названия, как Blue Bolero или District 6 повторяются в списке треков трижды и дважды соответственно. Сыграв основную версию, Ибрахим, порой лишь на пару десятков секунд, вновь обозначает вариацию этой же темы. Он свободен и раскован, ему не надо никому ничего доказывать, он делает то, что считает нужным. И когда ему необходимо, он играет In-Tempo пять минут, а Once Upon A Midnight – шесть с половиной. А уже стартовая Mindiff ясно показывает, с музыкантом какого калибра вы встречаетесь в этой работе.
Абдулла Ибрахим верен себе. В музыке этого африканца трудно найти что-нибудь «типично африканское». Крайне редко в его работах встречались прямые отсылки к африканскому или исламскому мелосу, в Solotude их нет вообще. Его музыка выглядит очень простой и естественной, никаких внешних эффектов, мягкое академическое туше и глубокое, философское, если хотите, отношение к материалу (именно тут корни сравнения с Эллингтоном). Но внимательно прослушав одну его композицию, вы вряд ли устоите против магии, скрытой в музыке Абдуллы Ибрахима и обязательно дослушаете весь альбом до конца. О чем конкретно эта музыка? Старый мастер говорит об этом в liner notes: «Мне было шесть лет, когда я взял одним указательным пальцем свою первую ноту на фортепьяно. Теперь, восемьюдесятью годами и десятью пальцами позже – путешествие, которое привело меня из Кейптауна во все уголки и ко всем наставникам мира – указательный палец играет сам по себе – одну ноту всеобщего единства. Мой прапрадед своим указательным пальцем раскрывал мне скрытую сущность растений, цветов, животных и звучание далеких холмов в пустыне Калахари. Мне было шесть лет». На мой взгляд, это поэзия. Поэзия, которая может помочь в понимании музыки Абдуллы Ибрахима.
Свое же отношение к ней я попытался сформулировать двадцать лет назад в одном из обзоров и сделал это так: «Внешне все выглядит очень просто, но это простота, идущая от высочайшего класса, это простота, в которой слились мудрость древнего континента, классическое чувство формы и джазовая свобода.» Подписываюсь под этими словами и сегодня.
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