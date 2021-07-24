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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ben Goldberg - Everything Happens To Be

24.07.2021

Ben Goldberg - Everything Happens To Be
По большому счету кларнетист Бен Голдберг впервые громко заявил о себе в 90-е годы, когда со своим ансамблем New Klezmer Trio экспериментировал в сфере соединения клезмерской музыки (в которой кларнет традиционно являлся одним из главныж солирующих инструментов) с джазом свободной формы. Альбомы трио выходили тогда на широко известном в узких кругах лейбле Джона Зорна Tzadik в рамках серии «Радикальная еврейская культура». На мой взгляд, клезмера там было немного, а вот радикализма – хоть отбавляй. Вкус же к фри-джазу привил Голдбергу музыкант, которого он глубоко почитает по сей день, и впоследствии посвятил ему трибьют-альбом – великолепный сопрано-саксофонист Стив Лэйси. Потом у Бена было еще много разных проектов, но, пожалуй, градус радикализма в них постепенно стал спадать. Как с этим обстоит дело сегодня, хорошо иллюстрирует его новейшая работа: Everything Happens To Be, к которой мы сравнительно плавно и переходим.

В авторских liner notes Голдберг признается, что сочиняет музыку не для абстрактных инструментов, а для конкретных исполнителей, на них играющих. Вот и в этом проекте все свои пьесы (девять из десяти) Бен писал, хорошо представляя, кто их будет исполнять. В состав квинтета вошло в полном составе трио The Out Louds, где с Голдбергом играют Мэри Хальворсон на электрогитаре (на сегодня одна из лучших гитаристок мира) и ударник Томас Фудживара, а также тенор-саксофонист Эллери Эскелин, с которым Голдберг записал в свое время совместный альбом, и один из самых востребованных басистов Нью-Йорка Майкл Форманек, также играющий время от времени дуэты с лидером квинтета.

Альбом у этой весьма именитой компании получился действительно очень приятный – с музыкой на любой вкус. Даже если вы не большой ценитель джаза в принципе, вы не сможете не оценить прелесть композиции Cold Weather, которая со своей сентиментальной мелодией и соло Голдберга в начале пьесы, выглядит, как саундтрек к какому-то из европейских фильмов Вуди Аллена. Ну, а если вы джаз все-таки любите, то отдадите должное пьесе Fred Hampton, где, импровизируя вокруг сравнительно простой темы, Хальворсон показывает, за что даются первые места в опросах Ассоциации джазовых журналистов, титульной композиции, где Хальворсон и Голдберг отлично играют дуэтом, а также снимите воображаемую шляпу перед Форманеком за его соло на старте строгого Chorale Type. А что до радикализма, то он ощутимо прорывается в таких композициях, как 21 или Tomas Plays the Drums, показывая, что современный джаз вобрал в себя и адаптировал немалую долю плодов ушедшей в историю фри-джазовой революции, так что границы между мейнстримом и авангардом сегодня могут быть достаточно условны и призрачны. И не случайно альбом заканчивается коротким, но прочувствованным реверансом героям прошлых лет – одноминутной версией хорала английского органиста XIX века Уильяма Монка Abide With Me, который Бен с детства запомнил в исполнении другого Монка, куда более известного любителям джаза.

И небольшое дополнение (читать только действующим кларнетистам!). С вполне понятной гордостью Голдберг пишет, что пару лет назад друг помог ему приобрести старинный кларнет модели EbAlbert System Clarinet, очаровавший его своим звучанием. Вы можете оценить этот звук наряду с другими кларнетами Бена Голдберга в Everything Happens To Be.



© 2021 BAG Production Records

10 tks / 58 mins

(Ellery Eskelin – ts; Mary Halvorson –el.g; Michael Formanek – b; Tomas Fujiwara – dr; Ben Goldberg - Bbclarinet, EbAlbert System Clarinet, Contra Alto Clarine;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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