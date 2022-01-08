Martin Freiberg - El nuevo día para tocar

Молодой аргентинский джазмен Мартин Фрайберг после своего дебютного альбома La Montaña Libre (2020), о котором мы писали на сайте, решил поделиться с «Jazz-Квадратом» и новой работой, которой он дал очень простое, я бы сказал, будничное название El nuevo día para tocar (если меня не подвел google-переводчик – «Еще один день для игры»). При записи этого проекта Мартин сохранил и формат, и персональный состав ансамбля, игравшего в La Montaña Libre – это саксофонист Патрисио Ботчер, пианист Томас Фарес и басист Себастьян де Уркиза. Сам Фрайберг не только руководит этим бэндом за ударной установкой, но, как и раньше, является автором абсолютного большинства композиций.
Если в дебютнике у Мартина было два кавера – и весьма неожиданных для джазового альбома: Мусоргский и Леннон с МакКартни, то на сей раз кавер только один и тоже для джаза, так сказать, неконвенциональный». Музыканты переаранжировали и сделали джазовую интерпретацию композиции самого знаменитого рок-музыканта Аргентины, певца и гитариста Луиса Альберто Спинетты (1950-2912), названную русским женским именем Ludmila. Эту запись Фрайберг и его коллеги выпустили раньше всего альбома в виде сингла. Мне трудно судить о достоинствах оригинала, но версия Фрайберга – это именно джаз, что сомнений не вызывает при первом же прослушивании. Впрочем, в программе из восьми треков можно найти и много других интересных пьес, что еще раз подтверждает талант Фрайберга-композитора.
Обозревая первый альбом Мартина, я писал, что он далек от американского straight-ahead jazz. Не могу сказать, что новая работа сделана строго по канонам пост-бопа, но, как мне показалось, она заметно ближе к джазовому мейнстриму. Исключением я бы назвал лишь финальную композицию Espantapajaros («Пугало»), семиминутную пьесу со сложной структурой, необычным саундом и мрачноватым, но впечатляющим настроением – именно она понравилась мне больше всех. Впрочем, вполне достойно выглядят и грустноватая стартовая баллада Bobo, где, как и в дальнейшем, очень хорош дуэт саксофониста Ботчера и пианиста Фареса, мощная Un paso mas (Bandgap) и отличающаяся интересным ритмическим рисунком пьеса Y sin embargo, se mueve.
Известно, что «проблема второго альбома» частенько служит непреодолимым барьером. Высказав все, что можно, в дебютной работе, многие музыканты сбиваются затем на самоповторы, маскирующие осутствие новых идей. Мне кажется, Мартин Фрайберг счастливо избежал такой опасности и проблему второго альбома успешно решил. El nuevo día para tocar позволяет надеяться и на дальнейший прогресс этого музыканта и композитора. Вот в каком направлении он продолжит движение, знает пока только он сам.
© & (p) 2021 Club del disco
8 tks / 57 mins
(Patricio Bottcher – sax; Tomas Fares – p; Sebastian de Urquiza – b; Martin Freiberg – dr;)
Линк предоставил Martin Freiberg
Леонид АУСКЕРН