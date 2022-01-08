Martin Freiberg - El nuevo día para tocar

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Martin Freiberg - El nuevo día para tocar

08.01.2022

Martin Freiberg - El nuevo día para tocar
Молодой аргентинский джазмен Мартин Фрайберг после своего дебютного альбома La Montaña Libre (2020), о котором мы писали на сайте, решил поделиться с «Jazz-Квадратом» и новой работой, которой он дал очень простое, я бы сказал, будничное название El nuevo día para tocar (если меня не подвел google-переводчик – «Еще один день для игры»). При записи этого проекта Мартин сохранил и формат, и персональный состав ансамбля, игравшего в La Montaña Libre – это саксофонист Патрисио Ботчер, пианист Томас Фарес и басист Себастьян де Уркиза. Сам Фрайберг не только руководит этим бэндом за ударной установкой, но, как и раньше, является автором абсолютного большинства композиций.

Если в дебютнике у Мартина было два кавера – и весьма неожиданных для джазового альбома: Мусоргский и Леннон с МакКартни, то на сей раз кавер только один и тоже для джаза, так сказать, неконвенциональный». Музыканты переаранжировали и сделали джазовую интерпретацию композиции самого знаменитого рок-музыканта Аргентины, певца и гитариста Луиса Альберто Спинетты (1950-2912), названную русским женским именем Ludmila. Эту запись Фрайберг и его коллеги выпустили раньше всего альбома в виде сингла. Мне трудно судить о достоинствах оригинала, но версия Фрайберга – это именно джаз, что сомнений не вызывает при первом же прослушивании. Впрочем, в программе из восьми треков можно найти и много других интересных пьес, что еще раз подтверждает талант Фрайберга-композитора.

Обозревая первый альбом Мартина, я писал, что он далек от американского straight-ahead jazz. Не могу сказать, что новая работа сделана строго по канонам пост-бопа, но, как мне показалось, она заметно ближе к джазовому мейнстриму. Исключением я бы назвал лишь финальную композицию Espantapajaros («Пугало»), семиминутную пьесу со сложной структурой, необычным саундом и мрачноватым, но впечатляющим настроением – именно она понравилась мне больше всех. Впрочем, вполне достойно выглядят и грустноватая стартовая баллада Bobo, где, как и в дальнейшем, очень хорош дуэт саксофониста Ботчера и пианиста Фареса, мощная Un paso mas (Bandgap) и отличающаяся интересным ритмическим рисунком пьеса Y sin embargo, se mueve.

Известно, что «проблема второго альбома» частенько служит непреодолимым барьером. Высказав все, что можно, в дебютной работе, многие музыканты сбиваются затем на самоповторы, маскирующие осутствие новых идей. Мне кажется, Мартин Фрайберг счастливо избежал такой опасности и проблему второго альбома успешно решил. El nuevo día para tocar позволяет надеяться и на дальнейший прогресс этого музыканта и композитора. Вот в каком направлении он продолжит движение, знает пока только он сам.

© & (p) 2021 Club del disco

8 tks / 57 mins

(Patricio Bottcher – sax; Tomas Fares – p; Sebastian de Urquiza – b; Martin Freiberg – dr;)

Линк предоставил Martin Freiberg

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Fair Wind Pleases - The Wind of the Season

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к ...
подробнее
31.01.2021

Fely Tchaco - Yita (Deep Water, Eau Profonde)

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Кот д'Ивуар
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Мириам Макеба – Анжелик Киджо – Фели Чако? Каждое поколение выдвигает вокалистку, которая становится для него символом африканской музыки. У певицы, сочинителя собственных песен, дизайнера и визуального артиста Фели Чако есть все данные, ...
подробнее
28.02.2021

Firm Roots Duo - Firm Roots

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Обложка дебютного альбома этого дуэта представляет собой визуализированную метафору его названия: Firm Roots – «Крепкие корни». У Лары Дрисколл и Криса Уайта действительно крепкие джазовые корни. Лара родилась и выросла в Чикаго, Крис ...
подробнее
01.02.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com