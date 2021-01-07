Kevin Kastning / Sándor Szabó / Balázs Major - Ethereal IV

Отличный подарок всем любителям гитарной музыки. Правда, не взыщите, если звучание вашего любимого инструмента вы не всегда узнаете… Впрочем, обо всем по порядку.
Американец Кевин Кастнинг (р.1961) – не просто опытный и высококлассный гитарист (в годы учебы в Беркли он дополнительно брал еще частные уроки у самого Пэта Мэтини)и композитор, но и талантливый и оригинальный конструктор гитар. Он изобрел такие инструменты, как 36-струнную контр-гитару, 30-струнную контр-альт-гитару, варианты гитар с 14, 16 и 17 струнами и целый ряд других инструментов гитарного семейства. За свою уже долгую карьеру в музыке Кастнинг руководил собственным ансамблем Kevin Kastning Unit, работал со многими музыкантами, включая известного нашим читателям по сотрудничеству с MoonJune Records британского корифея гитары Марка Уингфилда, но с 2006 года он особенно много работает с венгерским гитаристом Шандором Сабо.
Шандор Сабо (р.1956) пришел к импровизационной музыке к началу 80-х годов. Работал он преимущественно с акустическим инструментом, а увлекшись изучением не европейских музыкальных систем, освоил игру на ближневосточном уде и китайском гучжэне. На счету Сабо – более 60 альбомов, записанных в самых разных странах и с разными партнерами. Он автор двух книг о современной восточной музыке и ее связях с венгерским фольклором. Не пренебрегал Сабо и электрогитарами разных типов, записав девять альбомов серии Echolocation. Встреча Сабо с Кастнингом оказалась счастливой для обоих музыкантов. Они много раз вместе гастролировали (и в варианте дуэта, и втроем – с добавлением венгерского перкуссиониста Балаша Майора), записали много альбомов, а серию Ethereal начали в 2018 году.
Тогда Кевин и Шандор завершили в мае свой большой европейский тур концертами в Венгрии, а затем в концертном зале города Кишмарош записали без предварительной подоготовки и каких-либо наложений звука представляемый сегодня альбом Ethereal IV. Кевин играет здесь на своей двухгрифовой 30-струнной контр-альт-гитаре, Шандор оперирует баритоновыми электрогитарами, а Балаш управляет многочисленной и разнообразной перкуссией. Описывать услышанное не берусь, скажу только, что стилистически эта музыка представляет, на мой взгляд, вариант авангардного эмбиента, а ее эмоционально-медитационное воздействие на слушателя чрезвычайно сильно, что для «чистого» эмбиента не всегда характерно. В общем, это надо услышать!
© & (p) 2021 Greydisс Records
6 tks / 48 mins
(Kevin Kastning - 30-string Contra-Alto guitar; Sandor Szabo - Baritone electric guitars, live processing; Balazs Major – Percussion;)
Линк предоставлен Greydisс Records
Леонид АУСКЕРН