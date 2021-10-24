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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mari Ova - About Life Through Music

24.10.2021

Mari Ova - About Life Through Music
В письме с линком к первому в своей дискографии EP Мария Костюкова, выступающая под артистическим ником Mari Ova, охарактеризовала сама себя, как поп-джазовую певицу. Откровенно говоря, такая характеристика меня несколько насторожила: я приготовился услышать этакую оджазованную попсу с традиционной любовной лирикой, словом, нечто из репертуара для Евровидения. К счастью, все оказалось гораздо интереснее.

Мария Костюкова родилась в Ростове-на-Дону, российском городе с богатыми джазовыми традициями. Первая встреча с музыкой началась для нее в пятилетнем возрасте и стала судьбоносной. Мария закончила в родном городе Консерваторию им. Рахманинова, а ныне продолжает совершенствовать свое мастерство в Гааге, Нидерланды. Для записи EP она собрала интернациональную команду музыкантов: трио в составе южнокорейского пианиста Ечжу Ю, голландского бас-гитариста Брена Госкера и перуанского ударника Бруно Тимарчи. В программу диска вошли пять авторских композиций Марии в авторских же аранжировках: три она поет по-английски и две – по-русски.

Mari Ova назвала этот проект About Life Through Music. Очень точное название. Каждая из представленных песен – это серьезное и талантливое размышление о мире, в котором мы живем: от тревожного Where Do We Go до оптимистичного финала в The Future Will Be Great. В стартовой композиции царит напряженный ритм бас-гитары, и после силлабического вокала в интро сильный голос Mari Ova в текстовой части песни прокламирует достаточно горькие истины о нашем обществе. Другое, более светлое настроение создает If I Could. В инструментальной части композиции агрессивная бас-гитара уступает авансцену более легкому звучанию фортепьяно, текстуально же рефрен «Если бы я могла изменить мир» вызывает ассоциации с культовой Imagine Леннона. Куда жизнерадостнее звучит здесь и голос вокалистки, демонстрирующей истинно джазовый скэт. Следующие две песни, Your Dream и The Awakening она поет по-русски. Классический свинг здесь отсутствует, как, впрочем, и во всем альбоме, но фразировка, но скэт (в The Awakening), сама манера пения, в которой нет и тени кантилены, все же гораздо ближе именно к джазовым образцам вокала. В коде The Awakening отметился небольшим соло и ударник ансамбля. И, наконец, финальная The Future Will Be Great, решенная в среднем темпе, с продуманным балансом инструментальной и вокальной частей и оставляющая в этих «Музыкальных размышлениях о жизни» (название альбома можно перевести и так) надежду на лучшее будущее.

Дебют явно удался. Mari Ova, понятно, только нащупывает пути своего дальнейшего творческого развития. Но старт получился впечатляющим.

© 2021

5 tks / 22 mins

(Mari Ova – voc; Yeoju Yoo – p; Bran Gosker – el.b; Bruno Timarchi – dr;)

Линк предоставила Мария Костюкова

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, Нидерланды, Перу, Россия
музыкальный стиль
современный джаз


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