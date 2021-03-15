Grey Mouse - A Moment of Weakness

Российская группа с богатой историей и солидной дискографией впервые гостит на нашем сайте. Дело тут, видимо, в не совсем «нашей» стилистике, поскольку Grey Mouse – это в первую очередь все-таки рок-группа. Основал ее еще в конце 90-х годов московский гитарист Алексей Чунихин и с тех пор является единственным бессменным участником коллектива. Через Grey Mouse прошло с тех пор полтора десятка исполнителей, и на сегодня (точнее, на момент записи альбома A Moment of Weakness, послужившего поводом для знакомства с коллективом) это квартет довольно необычной конфигурации: вокал – гитара – виолончель – ударные ( в записи разных треков альбома принимало участие двое барабанщиков).
Я внимательно прочел приложенные к линку материалы, внимательно (и с удовольствием) прослушал альбом, и сразу оговорюсь, что впечатления мои относятся только к этой работе и я не берусь характеризовать тем или иным образом творчество Grey Mouse в целом. А услышал я следующее. После недлинного инструментального сольного интро Алексея Чунихина (Backwater) в программу альбома вошло семь вокальных треков, где очень стильный вокал Михаила Кудрея (поет он исключительно на английском) поддерживается медленными, как правило, гитарными партиями А.Чунихина в сочетании с очень удачно вписавшимися в эстетику этой работы виолончельными пассажами Ульяны Волковой. Если искать какие-то стилистические «якоря», то это, безусловно, психоделия с элементами блюз-рока и стоунер-рока. Представьте себе ранний американский психоделик-рок а-ля Iron Butterfly, помноженный на ранние же британские образцы тяжелой музыки а-ля Black Sabbath, и вы получите отдаленное представление о саунде Grey Mouse.
Больше всего мне понравились вещи, где мрачноватая аура композиций выдержана с первой и до последней ноты. К таковым отнесу (понятно, это вкусовое) Dark Road, On the Run и, особенно, Here Comes the Storm. И напротив, смысловая пара (если я правильно понял) песен Survival Song и Suicide Song понравилась меньше. Survival Song звучит куда темпераментнее прочих треков, но и менее стильно, а Suicide Song, как мне показалось, вообще несколько выпадает из контекста программы. Но в целом альбом весьма и весьма достойный, и если кому-то из наших читателей близки упомянутые по тексту стилистики и имена, то A Moment of Weakness он должен просто «проглотить» - и попросить добавки. Но оная уже зависит от дальнейших планов Grey Mouse…
© & (p) 2021 addicted label
8 tks / 39 mins
(Mikhail Kudrey – voc; Alex Chunikhin – g, bass g; Kirill Chunikhin (tks 2,5,6,7), Denis Bayukansky (tks 3,4,8) – dr; Uliana Volkova – cello;)
Линк предоставил Иван Коломеец
Леонид АУСКЕРН