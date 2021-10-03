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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Al-jiçç - Chants

03.10.2021

Al-jiçç - Chants
Ансамбль Al-jiçç образовался в Лиссабоне в 2007 году. Его основателями стали два португальских музыканта: Нуну Дамьян и Гонсало Лопеш. С самого начала Al-jiçç взял курс на исполнение очень широко понимаемого джаза в сочетании с элементами сефардской и арабской музыки, оказавшими существенное влияние на культурные традиции региона. В 2011 году появился первый альбом коллектива, а ныне мы представляем уже пятый его альбом.

Chants был завершен в сентябре 2021 года, а работа над альбомом продолжалась практически целый год. Из-за ковидных ограничений все свои партии каждый из музыкантов записывал дома, и уже потом Нуну Дамьян складывал паззл из этих записей. В любом альбоме первое, что видишь – это обложка, и надо сказать, в случае с Chants она явно удалась. Динамика, красота, элегантность, эротизм – здесь есть все, и все это, в разной степени, можно обнаружить и в музыке, в шести композициях, составивших программу Chants.

Уже стартовая Daf Song задает систему координат, которая действует во всем альбоме. Средний темп, лиричная мелодия, которую ведут клавишные, грустный кларнет, деликатная перкуссия. Музыка Al-jiçç внешне вроде бы не связана с традиционной португальской музыкой фаду, но не сомневаюсь, что каждый из участников группы впитал эту сладкую грусть с детства и она, пусть опосредствованно, проникла в музыку группы. Постоянно, особенно в Zadar и Lost Signal в саунде возникают ориентальные мотивы, добавляющие особую прелесть тонким мелодиям исполняемых композиций. Электроника в музыке Al-jiçç выглядит очень органично, будь то более динамичные пьесы, напоминающие традиции фьюжн или медленные номера, своей атмосферичностью близкие к эмбиент. Альбом невелик по объему, но зато в нем нет проходных треков – у каждой композиции свое лицо, и лицо очень симпатичное. Рекомендую!



© & (p) 2021 Al-jiçç

6 tks / 33 mins

(Nuno Damião - g, keyb, perc; Gonçalo Lopes – cl, bass cl; Ricardo A. Freitas – el.b; Jorge Lopes Trigo – perc;)

Линк предоставлен Nuno Damião

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
фьюжн, эмбиент


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