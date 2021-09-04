Denis Krupin - Path To Light

Рассказ об этом альбоме мне хотелось бы начать с нескольких слов об издавшем его лейбле, потому что история его не совсем обычна. В 1999 году на джазовой карте Нью-Йорка появился клуб Smoke, довольно быстро завоевавший славу одной из самых ...