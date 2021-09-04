Denis Krupin - Path To Light

С российским мультиинструменталистом и композитором из Санкт-Петербурга Денисом Крупиным мы знакомимся на его пятом сетевом альбоме Path To Light, выпущенным в апреле текущего года. Надо сказать, подарок к собственному пятидесятилетию, которое Денис будет отмечать в ноябре, получился ярким. Уже давно, еще с 2012 года Крупин занимается исключительно студийной работой и обходится при этом без ассистентов: сам сочиняет музыку, сам играет на всех инструментах, сам проводит всю необходимую дальнейшую работу. Path To Light - первый альбом Крупина, где записи отдельных партий прислали его партнеры – да какие! Итальянский перкуссионист Андреа Марчелли очень тонко и ненавязчиво обогатил ритмику семи пьес из десяти, составивших программу альбома. Один из самых успешных современных джазовых музыкантов, саксофонист и бэнд-лидер Боб Минцер, бывший участник Yellowjackets и нынешний руководитель немецкого WDR Big Band, играет на саксофоне в двух композициях, особенно эффектно, на мой вкус, в One Day Will Be Come True. Еще один американский участник проекта – легендарный Джерри Гудмэн, один из первых виртуозов игры на электроскрипке в музыке фьюжн, участник первого состава Mahavishnu Orchestra. Потом, правда, Джерри на годы ушел в тень, и для многих так и остался тем-парнем-который-играл-на-скрипке-у-МакЛафлина-до-Понти. Но в последнее время ветеран вновь набирает форму и его игра в двух пьесах у Крупина, особенно в Fast Light, говорит сама за себя.
Но это все разнообразные вишенки на торте. Выпечку самого торта Денис по-прежнему оставляет за собой и готовит его по своему любимому рецепту. Если представить себе треугольник, в вершинах которого стоят понятия «фьюжн», «прог-рок» и «эмбиент», то музыка Крупина всегда окажется в его пределах, а уж близость к той или иной вершине варьируется от пьесы к пьесе. Работая с гитарами, клавишными и компьютерным программированием, в этом альбоме Денис, как мне показалось, особый акцент сделал именно на клавишных, возможно, не случайно. Дело в том, что свой новый альбом Крупин посвятил памяти Лайла Мэйса (1953-2020), американского пианиста и композитора, главного партнера Пэта Мэтини в Pat Metheny Group. Для Крупина, горячего поклонника совместного творчества Пэта и Лайла, уход из жизни последнего стал тяжелым ударом. Свою скорбь Денис постарался передать музыкой альбома в целом и, отдельно, пьесой Twenty Seventh Of November (это дата рождения Мэйса). Возвышенная, несколько элегически-сдержанная аура альбома этим вполне объяснима, что не помешает поклонникам трех вышеуказанных направлений по достоинству оценить качество работы Дениса Крупина.
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