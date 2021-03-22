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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Stephan Thelen - Fractal Guitar 2

22.03.2021

Stephan Thelen - Fractal Guitar 2
Швейцарский гитарист Штефан Тилен, известный нашим читателям по работам с ансамблем из Цюриха Sonar и изданному два года назад на Moonjune сольному альбому Fractal Guitar, представляет сиквел этого проекта под названием Fractal Guitar 2. Напомню, что во Fractal Guitar Штефан широко применял игру с мощным feedback’ом в нестандартных размерах типа 3/8, 5/8 и 7/8, а также привлек к этому проекту большую группу виднейших мастеров-гитаристов, создав великолепный парад сонористических возможностей этого инструмента. Альбом вызвал самые теплые отклики критиков. Скажем, Джон Келмен из All About Jazz назвал Fractal Guitar «…не только мастер-классом для гитары ХХI века, но и настоящим гитарным шедевром нового столетия».

И вот – продолжение. Идеи, заложенные ранее, получили во Fractal Guitar 2 еще более мощное развитие. Масштабы саммита гитаристов здесь существенно расширились. Наряду с участвовавшими в первом альбоме Маркусом Ройтером (он и здесь играет во всех треках), Дэвидом Торном, Генри Кайзером, Джоном Дюрантом, Биллом Уокером и Барри Кливлендом, здесь играет еще и Крис Мюир. Каждый их этих асов широко использует и свои любимые разновидности гитар, и электронные вспомогательные средства: только взгляните на инструментарий каждого в технических данных альбома. Не произошло существенных изменений в стилистике, предложенной Тиленом: это вновь симпатичная смесь прог-рока с эмбиентом и настоящий праздник для поклонников гитарного саунда. Зато сама работа над альбомом в черный для индустрии «ковидный» 2020-й год шла иначе.

Как описывает это сам Штефан, все началось с записи в Сан-Франциско в ноябре 2019 года, где участвовали Кайзер, Мюир и басист Энди Вест (как я понимаю, она потом превратилась в трек №4 под названием Ladder To The Stars). А вот в дальнейшем Тилен дома разрабатывал грув, обычно нечетного размера, добавлял текстуры, гитарные партии и паттерны для клавишных. Затем эти материалы направлялись тому из гитаристов, чей стиль Штефан считал наиболее подходящим для данной пьесы. Потом в студии, с помощью Мануэля Паскинелли или Энди Брюггера, двух земляков Тилена, записывались партии ударных. На финишной стадии работы в нее включались перкуссия (Энди Пупато), клавишные (Фабио Аниле) и бас (Стефан Хут). Неутомимый Маркус Ройтер вместе с Бенджамином Шефером в июле 2020 года в Берлине работали над микшированием, а мастеринг осуществил в сентябре в Вене Александр Ватагин. Так рождался этот большой международный проект, знаменуюший новый прорыв в области искусства игры на гитаре.

℗ & © 2021 Moonjune Music

6 tks / 74 mins

(Markus Reuter - touch guitar U8, soundscapes; Jon Durant – el. g (tk1,3), fretless g (tk 2,5,6), VKS3 g (tk 3), filtered and sliced cloud g (tk 4), cloud g (tp 6); David Torn – el. g, live looping (tk 1,6); Bill Walker – el. g, live looping, feedback (tk1), lap steel (tk2), el.g, lap steel (tk5); Barry Cleveland - 6 & 12-string g, filtered g (tk 2), bowed g, revox loops (tk3), 6 &12-string g, bowed g, chopped g, fuzz orchestration (tk 6); Henry Kaiser – el. g (tk 4); Chris Muir – el.g, live looping (tk 4); Fabio Anile – keyb (tk 3), el.p (tk 4); Stefan Huth - touch guitar AU8 (bass) (tk1,3), touch guitar S8 (bass) (tk 6); Andy West – bass g (tk4); Andi Pupato – perc; Andy Brugger – dr (tks 1,3,6); Manuel Pasquinelli – dr (tks 2, 4,5); Stephan Thelen – el.g, fractal g, choppy organ, granular synth, programming, formant swell, e-bow, particles, keyb;)

Линк предоставлен Moonjune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Италия, США, Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок, эмбиент

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