Focusyear Band 21 - Bosque

Перед нами творческий отчет. Отчет о длившейся целый год упорной, напряженной и наверняка очень интересной этим людям работе. Уже шестой год в швейцарском Базеле организуются международные годичные курсы под названием Focusyear для самых талантливых молодых джазовых музыкантов, отбираемых строгим и требовательным жюри, в которое входят такие эксперты, как Курт Розенвинкель, Джанго Бейтс, Этан Иверсен, Лючиана Соуза, Мигуэль Зенон и другие.
В текущем году студентами этих курсов повезло стать российской вокалистке Татьяне Нова (она сейчас живет в Дрездене), английскому саксофонисту Джошуа Шофилду, его испанскому коллеге Джанни Гальярди, трубачам и тромбонистам Себастьяну Грещуку из Аргентины и Якову Цветинскому из Украины, итальянскому пианисту Лоренцо Витоло, канадскому басисту Этану Кону (ныне живет в Нью-Йорке) и венгерскому ударнику Арону Талашу. Вместе они и сформировали октет Focusyear Band 21, записавший под руководством известного австрийского гитариста Вольфганга Мутсшпиля альбом Bosque из их собственных произведений.
В Bosque вошло десять композиций от каждого из музыкантов (Кон и Витоло сочинили по две пьесы). Большая часть из них тяготеет к современной импровизационной музыке, что-то ближе к мэйнстриму, что-то – к авангарду, не обошлось и без латинских влияний. Креативность, творческий поиск и вполне зрелое мастерство музыкантов выводят Bosque далеко за рамки финальной учебной работы, эта музыка интересна и сама по себе, и слушаешь ее с удовольствием. Не буду подробно останавливаться на персоналиях, но особо хочу выделить вокалистку. Нова прекрасно владеет голосом и удивительно разнообразна в разных треках. Думаю, ее ждет большое будущее. Как, впрочем, и ее коллег – если, конечно, они не забудут, что базельская учеба осталась позади, но если они хотят прогрессировать, то учиться им придется и дальше, скорее всего – всю жизнь, если они хотят посвятить ее именно джазу, не срываясь в коммерчески более привлекательные направления…
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