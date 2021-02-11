Frank Muschalle / Stephan Holstein - Meet Me Where They Play The Blues
11.02.2021
Первый в этом году блюзовый альбом в почте нашего сайта. Пришел он из Германии и представляет дуэт пианиста Франка Мушхалле и кларнетиста / саксофониста Стефана Хольстейна. Берлинец Мушхалле (р.1969) – очень опытный музыкант с более чем четверть вековой карьерой. Он получил классическое образование, но потом его сердце оказалось навсегда отданным блюзу и буги-вуги. С концертными турами Мушхалле объездил всю Европу, обе Америки, северную Африку. В Штатах ему довелось играть с такими известными американскими мастерами, как Кейри Белл, Луизиана Ред, Хьюберт Самлин и другими. Свой первый альбом Франк записал еще в 1995 году, а сегодня его дискография насчитывает полтора десятка альбомов. Со Стефаном Хольстейном Мушхалле познакомился в 2004 году и с тех пор они не раз работали вместе. Самый свежий их совместный проект – дуэтный альбом Meet Me Where They Play The Blues.
Альбом продолжительностью звучания около часа Мушхалле открывает двумя динамичными номерами в стиле буги-вуги собственного сочинения - Big Old Turtle и Ants On My Hands. Они отлично разогревают слушателя перед дальнейшим путешествием в мир инструментального блюза. Если говорить об этих двух треках, то можно даже сказать – в мир фортепьянного блюза. Хольстейн здесь лишь точно ассистирует своему партнеру: скажем, в стартовой Big Old Turtle его саксофон отзывается репликой на игру Мушхалле лишь в середине пьесы. Правда, в дальнейшем Стефан получает значительно больше пространства для демонстрации своего мастерства, хотя, конечно, лидером в этом дуэте остается Франк. После стартовых буги программа альбома, в которой чередуются композиции Мушхалле, совместные сочинения обоих музыкантов и каверы, становится более разнообразной. Вас ожидают меланхоличные медленные блюзы, новые образчики буги и даже пьеса такого джазового классика, как Дюк Эллингтон (C-Jam-Blues). Мушхалле работает безукоризненно стильно, обе его руки порой создают впечатление состава значительно большего, чем дуэт. Может быть, только некоей лихости и разудалости, присущей темнокожим пианистам с родины блюза, не хватает в его по-немецки аккуратной игре. Хольстейн особенно поразил меня в своих кларнетных партиях: этот инструмент, в отличие от саксофона в блюзе услышишь не так часто. Взаимопонимание у музыкантов прекрасное, блюзовое настроение не покинет вас ни в одной пьесе альбома – и вам действительно захочется встречаться с друзьями и подругами в тех местах, где Франк и Стефан играют блюз…
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца ...
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к ...