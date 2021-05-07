Albaluna - Heptad

Совсем недавно, анонсируя «гибридный» джазовый фестиваль в польском Щецине, мы называли в числе его хэдлайнеров французский Belmondo Quintet. И вот этот ансамбль – уже в нашем «CD-обзоре» со своим новым, пятым по счету, альбомом ...