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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Albaluna - Heptad

07.05.2021

Albaluna - Heptad
«Португальская world-music-группа с почти чисто рокерской программой, посвящённой музыкальному влиянию Великого Шёлкового Пути» - именно этот краткий комментарий Юрия Льноградского подвиг меня познакомиться с португальской группой Albaluna и ее новым альбомом Heptad поближе.

Для начала, что называется, «навел справки». Оказалось, что этот секстет в прошлом году разменял уже десятилетие своего существования, что Albaluna «на ура» принимают по всей Европе, а также в Марокко, Индии и Китае, что концерты Albaluna превращаются в яркое шоу с синтезом разных видов искусства, что пестрый инструментарий группы являет собой смесь старинных европейских, вполне современных и, наконец, традиционных для самых разных культур инструментов. Название альбома Heptad явно намекает на программу из семи треков, и я предполагал услышать в ней этакое музыкальное путешествие по всему Великому Шелковому Пути – от Китая и до родины музыкантов, Португалии, - крайней западной точки Европы и крайней точки Пути. Мои предположения не оправдались.

Почти весь альбом посвящен, условно говоря, музыке ориентальной. На трассе Шелкового Пути музыканты остановились на его срединной части – от Средней Азии до Ближнего Востока. Лишь в композиции Lauranitza группа заглянула еще и на Балканы. Не могу сказать, что был разочарован – но ожидал несколько иного. А стилизация музыки избранного региона у португальцев получилась отменная. Грешным делом подумалось: уж не сработала ли в этих четырех парнях и двух девушках генетическая память о далеких-далеких временах, когда почти весь Пиренейский полуостров был под властью мусульман? Практически в каждом треке звучит еще и вокал, а в стартовом Ghazal – мелодекламация. Знать бы еще о чем поют по-португальски участники Albaluna? Возможно, в буклете к альбому есть параллельные тексты на португальском и английском, но он до меня не добрался. Если же нет – то для международной дистрибуции альбома это несомненный минус. Не могу согласиться и с определением программы, как чисто рокерской. Ориентальная музыка обладает богатейшей ритмикой, а поданная музыкантами с отличным драйвом, возможно, она способствует такому предположению. Исключением я бы назвал только пьесу со знаковым и очень соответствующим содержанию названием Palimpsestus. Извините за неуместный для кого-то ликбез, но все же напомню, что палимпсест – это древняя рукопись, выполненная на пергаменте, с которого соскоблили предшествующий текст. В первой части этой пьесы звучит нечто, напоминающее средневековую европейскую сакральную музыку, а вот затем ее сменяет действительно роковый, жесткий ураганный вихрь, постепенно переходящий в характерную ориентальную тему. Для меня эта пьеса стала вершиной очень интересного альбома, о знакомстве с которым, думаю, не станет жалеть ни один поклонник world music.

© 2021

7 tks / 46 mins

(Carla Costa -bagpipes; tin whistle; ney; Christian Marr's – voc, ac.b, el.b, bouzouki; Dinis Coelho -Middle Eastern perc; Raquel Monteiro – voc,vi, Medieval vielle; Ruben Monteiro – voc, hurdy-gurdy, baglama, oud, g, rubab; Tiago Santos – dr, davul;)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
ориентальная музыка

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