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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Noah Haidu - Slowly: Song for Keith Jarrett

02.07.2021

Noah Haidu - Slowly: Song for Keith Jarrett
Творчество Кита Джарретта в целом и его сольные фортепьянные концерты в частности, оказали серьезное влияние на все джазовое сообщество, от музыкантов и до пишущей братии, и, в особенности, на его коллег по инструменту. Среди тех, кто подпал под … нет, даже не обаяние, а прямо-таки магию музыки Джарретта, оказался и пианист из Нью-Йорка Ноа (по-русски это будет просто «Ной») Хайду.

Этот музыкант, учившийся в свое время у Кенни Бэрона в Rutgers University, в самом начале десятых годов ходил в «восходящих звездах», а сегодня, в свои сорок девять, является весьма заметной фигурой на джазовой сцене Большого Яблока. Целый ряд его последних работ, особенно мультимедийный проект Doctone, получил прекрасную прессу. Думаю, посвященный Киту Джарретту альбом Slowly: Song for Keith Jarrett также не останется незамеченным.

У этого проекта особая история. Как рассказывает сам Хайду, по традиции он с отцом каждый год выбирался послушать концерт Джарретта. Но отец тяжело заболел. За пару недель до кончины он протянул Ноа билеты и предложил пойти на Джарретта с кем-нибудь другим. И так случилось, что этот концерт оказался последним публичным выступлением Джарретта. Печальные известия о болезни Кита послужили для Хайду толчком к записи альбома-трибьюта в честь выдающегося мастера. Релиз Slowly: Song for Keith Jarrett состоялся 7 мая: Хайду и шеф Sunnyside Records Франсуа Залакен приурочили это событие к 75-летию Джарретта.

К записи такой важной работы Ноа привлек одну из лучших ритм-групп современного джаза: басиста Бастера Уильямса и ударника Билли Харта. Проект рождался в ковидный 2020-й год. Первую попытку собраться для записи сорвал локдаун, вторую и успешную музыканты предприняли в конце ноября, с великими предосторожностями, в масочках, записав этот внушительный по объему и весьма любопытный по содержанию альбом.

Конечно, формат трио в контексте трибьют-альбома наводит на воспоминания о классическом Standards Trio Джарретт-Пикок-ДеДжонетт, но Хайду с коллегами отобрал для записи всего лишь одну пьесу самого Джарретта – Rainbow, да и ту музыканты исполнили в связке с композицией Ноа Keith Jarrett с очень упругой, почти роковой ритмикой. Вся остальная часть программы – это музыка Хайду, Уильямса и Харта, а также три стандарта. Свое уважение к Киту музыканты постарались передать не формально, исполнением его музыки, а творчески исследуя сам дух музыки Джарретта. Лучше всего, на мой вкус, это им удалось в стандартах. Прекрасный пример здесь - What a Difference a Day Makes: старую мелодию 1934 года Ноа и партнеры превратили в десятиминутную импровизационную пьесу, ни на пол-ноты не исказив при этом оригинал. Именно так играл стандарты и Кит Джарретт. А титульная пьеса Хайду Slowly – это рефлексия автора на тему сольных концертов Кита, мимо которых, конечно, невозможно было пройти в такой работе. Получился ли трибьют – судить слушателям. Мне кажется, эта музыка может показаться сложноватой неофитам, а вот продвинутые любители джаза должны получить от нового альбома Ноа Хайду истинное удовольствие.

© & (p) 2021 Sunnyside Records

8 tks / 76 mins

(Noah Haidu – p; Buster Williams – b; Billy Hart – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - jazzist.club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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