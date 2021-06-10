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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dogs Bite Back - Back? Forward!

10.06.2021

Dogs Bite Back - Back? Forward!
А вы говорите – ноты. Какие могут быть ноты, когда речь идет о свободной импровизации! Хорошо, если трое участников этого проекта хотя бы в общих чертах предварительно обговорили план на каждую пьесу, а, возможно, все это рождалось спонтанно. Что же до самой музыки, то, еще не слушая альбом, по одним знакам пунктуации в виде вопросительных и восклицательных знаков и в его названии, и в названиях пьес, можно догадаться о необычайной ее экспрессивности. Впрочем, вру: последний трек обошелся без вопросов и восклицаний, но его название Ga-ga-gah не менее красноречиво.

И москвича Лапшина, и петербуржцев Белорукова и Самоловова, наши читатели могут знать по целому ряду проектов рецензировавшихся на нашем сайте. А Илья Белоруков в качестве шефа лейбла Intonema не раз присылал на сайт новинки своей фирмы. Дмитрий и Илья много работали вместе в формате дуэта контрабас-саксофон. В конце 2018 года они продолжили сотрудничество уже в варианте бас-гитара – модульный синтезатор. Но уже в январе 2019 года дуэт превратился в трио Dogs Bite Back с подключением ударника Константина Самоловова. В июле того же года совместная сессия и превратилась в альбом Back? Forward!

Шесть его пьес – отличный пример импровизационного взаимодействия одних из лучших мастеров подобной музыки в двух российских столицах. За исключением синтезаторного апофеоза в Oh No?! в остальных пьесах синтезатор, бас-гитара и ударные выдают более слаженное звучание, да так динамично, что впору вспомнить гоголевскую птицу-тройку, где «коренником» все же является синтезатор Ильи. Особенно эффектно, на мой вкус, это выглядит в композиции You Are a Beast! Впрочем, нельзя не отметить и упомянутую выше Ga-ga-gah с формообразующим звучанием ударных.

… Антон Китаев из зависимого лейбла сопроводил линк к альбому восторженным комментарием, с финальной фразой которого я согласен на сто процентов: «Но то, что им удается в студии, сообразив на троих без посторонних глаз, достойно особого внимания!»

© & (p) 2021 зависимый лейбл

6 tks / 39 mins

(Илья Белоруков – модульный синтезатор; Дмитрий Лапшин – бас-гитара; Константин Самоловов – ударные;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

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