Benjamín Schnake Ensemble - The Joy Of Playing

Этот жизнерадостный молодой человек на обложке – чилийский гитарист, композитор и бэнд-лидер Бенджамин Шнаке. И название альбома подстать его настроению: «Радость игры». Эта радость живет в Бенджамине, уроженце Сантьяго, с ранних лет, со времен, когда он в десятилетнем возрасте начал учиться игре на гитаре. Потом к гитаре добавились чаранго (маленькая гитара, распространенная в Андах), флейта Пана, мандолина… В 2017 году Шнаке получил степень бакалавра по композиции и аранжировке в университете ARCIS в Сантьяго. Он много и успешно работал с ансамблями Awkiñ Antu, Lakitas Zampoñaris, El Quinto Invitado, Los Sayas и Huari, играя смесь популярной музыки и фольклорной музыки стран Андского региона. Шнаке был в этих коллективах основным компрозитором и аранжировщиком. Но интерес к джазу и стремление овладеть его языком привели Бенджамина в США, где он учился сперва в Вашингтоне, а потом в Нью-Йоркском университете, где его педагогами были такие люди, как Скофилд, Питер Бернстайн или Алан Броадбент. Альбом The Joy Of Playing можно назвать творческим отчетом Шнаке, где он демонстрирует накопленные знания и умения и как композитор, и как аранжировщик, и как бэнд-лидер.
Benjamín Schnake Ensemble – достаточно большой по формату состав. Свою команду Бенджамин собрал из коллег-соучеников и других представителей джазовой сцены Большого Яблока, включая своего недавнего педагога из Нью-Йоркского университета Дэйва Пьетро. Шнаке любит писать и аранжировать музыку именно для больших составов с развитой духовой секцией, и это проявилось сполна в The Joy Of Playing. Преимущественно программу составили собственные композиции Бенджамина Шнаке разных лет. Есть тут, к примеру, давняя пьеса Lakitas (финальная в программе), характерная для фольклора Андийских стран (Чили-Перу-Боливия), где Шнаке солирует на мандолине, есть прямая обработка фольклорной танцевальной мелодии из Северного Чили Ajú, но есть и вполне убедительная аранжировка сложной и весьма известной композиции такого классика джаза, как Чарли Мингус, Goodbye Pork Pie Hat Ряд пьес навеян событиями личной жизни музыканта - Marisol и She’s Gone. Музыка Шнаке свежа, в ней много света, воздуха и позитива. Удачный пример синтеза джаза и латиноамериканского фольклора вне африканских влияний, как это характерно, скажем, для Бразилии или Кубы. Остается пожелать Бенджамину, чтобы «радость игры» его не покидала.
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