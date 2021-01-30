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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Lara Solnicki - The One And The Other

30.01.2021

Lara Solnicki - The One And The Other
Давно мне не приходилось слушать столь оригинальный альбом с вокалом. Для канадской певицы Лары Сольницки The One And The Other уже третий альбом в личной дискографии. Первый, A Meadow in December, был коллекцией стандартов, во втором, Whose Shadow?, она интерпретировала самую разнообразную музыку, от Мориса Равеля до Кейт Буш, но мне кажется, именно The One And The Other в полной мере раскрыл диапазон талантов Лары.

Лара Сольницки родилась в Торонто в весьма творческой семье: отец, родом из Парижа, был кинорежиссером, мать преподавала английский и писала стихи. Интересы родителей создали ту атмосферу, в которой росла Лара. В результате в ней соединились таланты композитора, поэта и певицы. Голос – четыре октавы, стихи – первая книга поэзии и экспериментальной прозы Disassembled Stars вышла в 2006 году, музыка… В работе над The One And The Other Лару в равной степени вдохновляли Дебюсси, Равель, Бах и фри джаз наряду со стихами Бодлера, Рене Шара, Сильвии Плат и Октавио Паса.

Результат? Сама Сольницки называет свой альбом коллекцией «звуковых поэм» и признается, что в отдельных треках музыка шла за стихами, а в других именно музыка диктовала те или иные тексты. Ее продюсер и участник записи альбома, мультиинструменталист Джонатан Голдсмит считает, что каждый из треков это еще и миниатюрный фильм. Саунд альбома – это смесь акустики и электрики, а голос Лары то уходит в чисто оперные высоты, то прибегает к свободной импровизации, стилистика же колеблется в диапазоне от академической музыки до фри-джаза. Центральной частью альбома стала титульная сюита из трех треков, в которой все эти особенности проявились особенно ярко. All About Jazz считает творчество Лары Сольницки уникальным и с уважаемым сайтом тут трудно не согласиться.



© & (p) 2021 Outside in Music

7 tks / 44 mins

(Lara Solnicki – voc; Jonathan Goldsmith - keyb, electronics, el.b, el. g; Peter Lutek – as, electro-acoustic cl, bassoon; Hugh Marsh – el.vi; Rob Piltch – el.g, ac.g; Scott Peterson – el.b, ac.b; Rich Brown –el.b; Davide Di Renzo – dr;)

Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
авангард

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