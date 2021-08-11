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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Beverley Beirne - Dream Dancer

11.08.2021

Beverley Beirne - Dream Dancer
Альбом Dream Dancer - словно встреча со старыми добрыми приятелями. Это и логотип 33 Records на обложке: с этим британским лейблом «Jazz-Квадрат» плотно сотрудничал в конце 90-х, и безукоризненно последовательная свинговая программа, не столь часто встречающаяся в релизах, присылаемых нам на рецензию, и, в первую очередь, новая встреча с британской вокалисткой Беверли Берн, с которой мы познакомились три года назад на ее предыдущем альбоме JJWTHF (2018).

В том обзоре есть и краткие биографические подробности о Беверли, обзор легко можно найти в нашем архиве, а потому сразу перейдем к Dream Dancer. Как и в случае с JJWTHF, ее новый проект вновь продюсировал такой искушенный мастер, как увенчанный Грэмми американец Джейсон Майлс, и он же, уже как исполнитель-клавишник, участвовал в записи альбома. Вообще, надо сказать, с Беверли работала над этим альбомом практически та же команда лондонских джазменов, что и ранее, да в отдельных треках появилось несколько новых имен. Но если JJWTHF был в известной степени концептуален: там Беверли Берн исполняла в джазовой аранжировке хиты рок и поп-музыки 70-х и 80-х годов, то нынешняя программа, пожалуй, лишена такой основы, если не считать, что Джейсон и Беверли отобрали в программу ряд стандартов, связанных по сюжету с тематикой танцев.

Впрочем, такие эвергрины, как Let‘s Face the Music and Dance Ирвина Берлина, Dream Dancing Коула Портера или Winter Moon Хоуги Кармайкла, всегда приятно вспомнить, особенно в таком прекрасном исполнении. Альтовый тембр голоса Беверли вкупе с точным интонированием и отличной техникой скэта делают это путешествие во времена эры свинга чрезвычайно комфортным. Неким отзвуком предыдущей программы выглядит в нынешней свинговая интерпретация хита Дэвида Боуи Let’s Dance, а Old Brazil, где к исполнению подключаются два настоящих бразильца, перкуссионист Сиро Баптиста и гитарист Ромеро Лубамбо, протягивает нить к латинскому джазу. А завершить этот текст мне хотелось бы цитатой из высказывания еще одного участника этого проекта, ветерана британского джаза Дункана Ламонта, для которого запись Dream Dancer оказалась одной из последних в жизни: «Все большие певцы вносят в интерпретацию песен нечто индивидуальное, и Беверли – часть этого элитного клуба». Присоединяюсь к этому мнению!



© & (p) 2021 33 Records

12 tks / 54 mins

(Beverley Beirne – voc; Sam Watts – p; Flo Moore – b; Ben Brown – dr, perc, congas; Rob Hughes – sax, fl; with Duncan Lamont – sax; Jason Miles - Fender Rhodes, Hammond B3, strings; Romero Lubambo – g; Cyro Baptista – perc;)

Линк предоставлен Beverley Beirne

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Великобритания, США
музыкальный стиль
свинг

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