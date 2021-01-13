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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mark Wingfield / Jane Chapman / Adriano Adewale - Zoji

13.01.2021

Mark Wingfield / Jane Chapman / Adriano Adewale - Zoji
Если британский гитарный виртуоз Марк Уингфилд давно принадлежит к клану мунджунистов и неплохо знаком нашим читателям, то имена его соотчественницы Джейн Чапмен и живущего в Лондоне бразильца Адриано Адевале появляются под логотипом MoonJune Records и, соответственно, на нашем сайте впервые. И, пожалуй, впервые, лейбл Леонардо Павковича выпускает такой рафинированно-эстетский альбом с совершенно неповторимым саундом. Но – обо всем по порядку.

Клавесинистка Джейн Чапмен и гитарист Марк Уингфилд впервые выступали вместе в 2006 году. Два года спустя они записали совместный альбом Three Windows с участием саксофониста Иэна Беллами. Оба чувствовали своеобразную прелесть в сочетании звука клавесина с электрогитарой и особые требования к сочинению музыки для такого дуэта. Как утверждает Марк, «С точки зрения композитора, это наилучший ландшафт для гитары. Меня кроме того захватила идея сочинения музыки, в которой отсутствует динамика. У клавесина каждая нота имеет одинаковый объем, так что все надо делать с очень тонкими изменениями по времени, чтобы получить ощущение динамики».

Все эти нюансы в полной мере проявились в их новом совместном проекте. Кроме того, Джейн играла здесь на особом инструменте – копии старинного французского клавесина XVIII века, но с двумя клавиатурами, что позволило ей рассыпать по звуовому полотну особенно яркие узоры. В какой-то момент оба музыканта почувствовали, что их музыке необходим звук перкуссии. И тут еще один старый мунджунист Асаф Сиркис посоветовал Уингфилду пригласит Адриано Адевале, который прекрасно вписался в общий саунд.

В итоге в Zoji вошло одинадцать композиций, девять из которых написал Уингфилд, а две – образчики старинной музыки XVIII века. Сочетание звучания инструмента, олицетворяющего музыку двухсотлетней давности с супер-современными звуковыми полотнами одного из самых блистательных современных гитаристов, чья музыка часто кажется музыкой из будущего, дает эффект потрясающий. Как говорит Чапмен, «Что мне особенно нравится в музыке Марка, так это то, что никогда точно не знаешь, куда он тебя приведет, и какие новые миры перед тобой раскроются». Новые миры Уингфилда, Чапмен и Адевале удивительно красивы – не откажите себе в удовольствии их посетить с альбомом Zoji.

© & (p) 2021 MoonJune Records

11 tks / 65 mins

(Mark Wingfield - g, soundscapes; Jane Chapman – harpsichord; Adriano Adewale - perc, voc;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Великобритания
музыкальный стиль
прог-рок

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