Fabrizio Savino - The Rising Sun

Сразу две премьеры на нашем сайте: мы впервые знакомимся с итальянским джазовым гитаристом из Апулии (он родился в Бари в 1981 году) Фабрицио Савино и впервые говорим об альбоме, выпущенном лейблом из Бари Inner Urge Records. Для Фабрицио The Rising Sun - это уже четвертый альбом в качестве лидера. Его предыдущая работа Gemini была издана в 2016 году и получила хорошую прессу. Савино – участник многих джазовых фестивалей, он сотрудничал с целым рядом известных в Италии и Европе музыкантов. В Allaboutjazz его назвали одним из интереснейших молодых гитаристов, стилистически близких Джону Скофилду.
Насколько близко к действительности это замечание, вы можете судить, послушав The Rising Sun. Альбом этот почти полностью авторский. Фабрицио включил в него два очень известных стандарта в своих аранжировках (Skylark Хоуги Кармайкла и April in Paris Вернона Дьюка) и девять собственных композиций, причем титульную The Rising Sun представил в двух версиях. Альбом записан в формате трио, где партнерами Савино стали его соотечественник, басист Лука Алеманно и немецкий ударник Себастьян Мерк.
Большинство пьес Савино играет в среднем или медленном темпе. Его музыка весьма эмоциональна, особо отмечу в этом плане титульную композицию, а также пьесы Rebirth и Her Fears (эта композиция стала моим персональным фаворитом альбома). Пресс-релиз лейбла утверждает, что большое влияние на фомирование музыкальных вкусов джазмена Фабрицио оказали в свое время такие выдающиеся музыканты рока, как Фрэнк Заппа и Джими Хендрикс. Две композиции, которые Савино разместил ближе к концу программы,: No Ifs, Ands, Or, Buts и Walz for Sabri, где задумчивую рефлексию сменяет острый, действительно роковый ритм, дают основания убедиться в этом влиянии. Кроме того, не могу не отметить еще одну композицию: So Close And Yet So Far. Ее Фабрицио Савино сочинил в содружестве с Марикой Мастрандреа. Графический дизайнер Мастрандреа сделала также очень любопытный анимационный клип к этой пьесе, с которым мы с удовольствием знакомим наших читателей. Кстати, именно она прислала в наш адрес линк на этот альбом.
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