Fabrizio Savino - The Rising Sun

Новый портрет в галерее аргентинского джаза от ears&eyes Records. На сей раз это молодой трубач из Буэнос-Айреса Хоакин Муро (р. 1992). Музыкант окончательно остановился на трубе, когда ему уже было 18, а вообще начал заниматься музыкой в ...