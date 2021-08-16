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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dave Liebman Expansions - Selflessness

16.08.2021

Dave Liebman Expansions - Selflessness
Пятнадцатилетним парнишкой Дэйв Либмэн, в феврале 1952 года, в нью-йоркском клубе Birdland, впервые увидел Джона Колтрейна. Тот день изменил всю его жизнь, направив ее в определенное русло. Колтрейн стал путеводной звездой на всем его долгом творческом пути – и когда он был молодым музыкантом, и когда он стал зрелым мастером и одним из лучших сопрано-саксофонистов мира, и когда в 2011 году он был удостоен высшей награды для американских джазовых музыкантов, титула NEA Jazz Master. Либмэн никогда не скрывал, что всеми своими достижениями он обязан музыке Колтрейна и неоднократно отдавал ему дань и участием в разнообразных трибьютных концертах, и собственными альбомами-трибьютами.

В обширной дискографии Либмэна можно найти такие альбомы, как Homage To John Coltrane, Compassion(с Джо Ловано),Joy(с собственным биг-бэндом), JohnColtrane's Meditations, Lieb Plays the Blues á laTrane. В этом году коллекцию трибьютов пополняет еще один альбом: Selflessness. Проект Dave Liebman Expansions, в котором Дэйв играет со своими бывшими учениками, существует уже достаточно давно, и целый ряд альбомов этого проекта освещался в наших обзорах. Вот и Selflessness был записан в рамках этого проекта. Характерно, что состав ансамбля не меняется все эти годы – отличное свидетельство тесной связи музыкантов и желания партнеров Дэйва продолжать работу с ним. В состав Dave Liebman Expansions входят альт-саксофонист Мэтт Вашлишан, пианист и клавишник Бобби Эйви, басист Тони Морено и ударник Алекс Ритц.

Для очередного трибьюта Либмэн подобрал программу из девяти колтрейновских композиций, творчески их переосмыслив и заново аранжировав, причем с широким использованием электроники. Здесь нет каких-то случайных и малоинтересных треков: со стартового Mr. Day и до финального Dear Lord слушаешь музыку Джона Колтрейна в изложении одного из талантливейших его последователей с неослабным вниманием и с огромным удовольствием. Мастерство Либмэна в комментариях не нуждается, а его партнеры, как мне показалось, играли эту программу также с особым подъемом. Если переходить к личным впечатлениям, то мне особенно пришлась по душе версия «испанской» пьесы Колтрейнв Olé, где, отложив свой коронный сопрано-саксофон, Либмен заиграл на деревянной флейте, а ударник Ритц оперировал рамным барабаном. Могу добавить, что синтезаторы ничуть не помешали духу музыки Колтрейна. И последнее: Dot Time Records выпускает альбом 3 сентября – за день до 75-летия Дэйва Либмэна, что, конечно, не случайно.

© & (p) 2021 Dot Time Records

9 tks / 55 mins

(Dave Liebman – ss, wooden fl (tk 4); Matt Vashlishan – as, fl (tks 6,9), cl (tk 4), wind synth (tk 2); Bobby Avey – p, keyb, synth (tks 4,2,8,9); Tony Marino – ac.b; Alex Ritz – dr, frame dr (tk 4);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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