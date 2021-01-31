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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Franco Ambrosetti Band - Lost Within You

31.01.2021

Franco Ambrosetti Band - Lost Within You
Обозревая не первый раз альбомы швейцарского джазового трубача Франко Амброзетти, я время от времени напоминаю нашим читателям, какого высокого мнения о нем придерживался Майлс Дэвис: ««Это единственный белый трубач, звук у которого получается, как у темнокожего». Надо сказать, что и для Амброзетти в его долгой и славной карьере именно Черный Маг служил образцом для подражания. Как вспоминает он сам, в молодости он любил Клиффорда Брауна и би-боп, стремился играть быстро и извлекать из инструмента как можно больше нот. Майлс Дэвис привил ему любовь к балладам и не просто умение, а удовольствие от игры длинными нотами. Это, как отмечает умудренный опытом Амброзетти, приходит вместе со зрелостью.

И вот теперь, в третьем альбоме для швейцарского лейбла Unit Records и 25-м альбоме в своей дискографии, Франко представляет целую коллекцию баллад Lost Within You. Он записывался в Нью-Йорке в январе 2020 года и в сессиях принимала участие та же фантастическая команда, с которой Амброзетти записывал свой предыдущий альбом Long Waves: Джон Скофилд, Ури Кейн, Скотт Колли, Джек ДеДжонетт. Более того, сейчас к ней добавилась еще и известная канадская пианистка Рени Роснес, поделившая с Ури Кейном место за фортепьяно в ряде треков. Но не в первом! Здесь, при исполнении баллады Хорэса Сильвера Peace произошло событие редкое: ДеДжонетт играл не только на ударных, но и на фортепьяно!

А кроме этого, вы сможете здесь услышать и одиннадцатиминутную версию знаменитой Body and Soul, баллады Бенни Картера (People Time), Майлса Дэвиса и Билла Эванса из классического джазового альбома 1959 года Kind of Blue (Flamenco Sketches), МакКой Тайнера (You Taught My Heart to Sing). Достойное место рядом с ними заняли и две баллады самого Амброзетти. Одна из них (Silli in the Sky) посвящена автором его любимой жене, а вторая (Dreams of a Butterfly) навеяна очень известным рассказом Хорхе Луиса Борхеса, где речь идет о человеке, видевшем во сне бабочку и не уверенным по пробуждении, кто он: человек, видевший бабочку или бабочка, видевшая во сне человека. Франко попытался сочинить эту музыку с точки зрения бабочки: очень любопытно!

Вспоминает швейцарский ветеран в связи с альбомом и еще один литературный источник: поэму греческого поэта Константиноса Кавафиса «Итака». Ее метафорический смысл состоит в том, что человеческая жизнь – это путешествие, подобное странствиям Одиссея к его Итаке, и надо ценить все, что выпадает каждому на его пути. Именно так Франко Амброзетти отзывается об удовольствии играть любимую музыку вместе с большими музыкантами. Ну, а нам остается ценить возможность слушать этот замечательный альбом.



© & (p) 2021 Unit Records

9 tks / 73 mins

(Franco Ambrosetti – tp, flg; John Scofield – g; Renee Rosnes – p (tks 2, 3, 4, 8, 9); Uri Caine – p (tks 5, 6, 7); Scott Colley – b; Jack DeJohnette – dr, p (tk 1);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США, Швейцария
музыкальный стиль
мэйнстрим

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