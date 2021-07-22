Massimo Biolcati - Momenta

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Massimo Biolcati - Momenta

22.07.2021

Massimo Biolcati - Momenta
С Массимо Биолкати, живущим в США итало-шведским басистом и композитором, мы познакомились в прошлом году на его втором сольном альбоме Incontre. В том же обзоре можно найти основные штрихи его творческой биографии, поэтому теперь давайте сразу перейдем к новой работе Массимо под названием Momenta.

Здесь под общим названием Биолкати объединил материалы трех разных сессий 2020 года (две - в феврале, одна – в ноябре), где он играл с тремя разными квартетами. Больше всего материала, пять треков из девяти, он записал с трубачом Филом Дизаком, пианистом Кевином Хейсом и ударником Кендриком Скоттом. В трех пьесах, с другим квартетом, трубу и клавиши сменили тенор-саксофон (Джон Эллис) и гитара (Майк Морено), и, наконец, одна композиция была записана с сочетанием альт-саксофона (Джалил Шоу) и фортепьяно (Лекс Кортен). Большинство композиций сочинил сам Биолкати и они хорошо, независимо от состава, отражают его композиторские вкусы. Массимо предпочитает неторопливое развитие, средние и медленные темпы, где солирующий инструмент при поддержке коллег обстоятельно ведет несколько минорного плана тему. В том же настроении решены и каверы, и несколько более энергичная композиция Love Is Stronger Than Pride - это то исключение, которое только подтверждает общую тенденцию. Сам Биолкати, как и в предыдущей своей работе, предпочитает взаимодействовать с ударными, обеспечивая ритмический каркас пьес и, если я не ошибаюсь, только один раз, в композиции Adaptation, позволил себе сыграть небольшое соло. А среди фронтменов в квартетах мне более других понравился Джон Эллис, чей тенор-саксофон очень вкусно звучит в Gumbo Blues и Estate.

Momenta, возможно, кому-то покажется менее цельной работой, чем предыдущий альбом Массимо Биолкати, но это вполне объяснимо самой концепцией этого альбома. Что же касается непосредственно музыки и проявлений лидерских качеств Массимо, то он, безусловно, предшественнику не уступает.

© & (p) 2021 Sounderscore Records

9 tks / 53 mins

(Massimo Biolcati- b; tks 1, 4, 5, 7, 9: Phil Dizack – tp, Kevin Hays – p; Kendrick Scott – dr; tks 2, 6, 8: John Ellis – ts; Mike Moreno – g; Rodney Green – dr; tk 3: Jaleel Shaw – as; Lex Korten – p; Clarence Penn – dr;)

Линк предоставлен Nikolett Pankovits

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Македония
  • музыкальный стиль: балканская музыка
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, ...
подробнее
14.04.2021

Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил ...
подробнее
07.04.2021

Fair Wind Pleases - The Wind of the Season

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к ...
подробнее
31.01.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com