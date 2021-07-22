Massimo Biolcati - Momenta

С Массимо Биолкати, живущим в США итало-шведским басистом и композитором, мы познакомились в прошлом году на его втором сольном альбоме Incontre. В том же обзоре можно найти основные штрихи его творческой биографии, поэтому теперь давайте сразу перейдем к новой работе Массимо под названием Momenta.
Здесь под общим названием Биолкати объединил материалы трех разных сессий 2020 года (две - в феврале, одна – в ноябре), где он играл с тремя разными квартетами. Больше всего материала, пять треков из девяти, он записал с трубачом Филом Дизаком, пианистом Кевином Хейсом и ударником Кендриком Скоттом. В трех пьесах, с другим квартетом, трубу и клавиши сменили тенор-саксофон (Джон Эллис) и гитара (Майк Морено), и, наконец, одна композиция была записана с сочетанием альт-саксофона (Джалил Шоу) и фортепьяно (Лекс Кортен). Большинство композиций сочинил сам Биолкати и они хорошо, независимо от состава, отражают его композиторские вкусы. Массимо предпочитает неторопливое развитие, средние и медленные темпы, где солирующий инструмент при поддержке коллег обстоятельно ведет несколько минорного плана тему. В том же настроении решены и каверы, и несколько более энергичная композиция Love Is Stronger Than Pride - это то исключение, которое только подтверждает общую тенденцию. Сам Биолкати, как и в предыдущей своей работе, предпочитает взаимодействовать с ударными, обеспечивая ритмический каркас пьес и, если я не ошибаюсь, только один раз, в композиции Adaptation, позволил себе сыграть небольшое соло. А среди фронтменов в квартетах мне более других понравился Джон Эллис, чей тенор-саксофон очень вкусно звучит в Gumbo Blues и Estate.
Momenta, возможно, кому-то покажется менее цельной работой, чем предыдущий альбом Массимо Биолкати, но это вполне объяснимо самой концепцией этого альбома. Что же касается непосредственно музыки и проявлений лидерских качеств Массимо, то он, безусловно, предшественнику не уступает.
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9 tks / 53 mins
(Massimo Biolcati- b; tks 1, 4, 5, 7, 9: Phil Dizack – tp, Kevin Hays – p; Kendrick Scott – dr; tks 2, 6, 8: John Ellis – ts; Mike Moreno – g; Rodney Green – dr; tk 3: Jaleel Shaw – as; Lex Korten – p; Clarence Penn – dr;)
Линк предоставлен Nikolett Pankovits
Леонид АУСКЕРН